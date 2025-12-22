Königspaar bricht das Schweigen über Mette-Marits Leiden

Es ist ein ungewöhnlich offener Moment: In der TV-Dokumentation "Das Jahr mit der Königsfamilie" spricht König Harald (88) von Norwegen zusammen mit Königin Sonja (88) über das Leiden ihrer Schwiegertochter Kronprinzessin Mette-Marit (52). In der NRK-Sendung erzählen die beiden, wie sehr die fortschreitende Lungenfibrose der Prinzessin die ganze Familie belastet. "Sie tut auf jeden Fall, was sie kann, aber leider wird das immer weniger. Die Krankheit schreitet ständig voran. Das ist schwer. Aber damit müssen wir leben", sagt Harald sichtlich bewegt. Sonja findet ebenso klare Worte und gesteht: "Es ist traurig mit anzusehen, dass es ihr schlecht geht."

Hinter den nüchternen Formulierungen verbergen sich dramatische Entwicklungen: Nach sieben Jahren mit der Diagnose Lungenfibrose wurde zuletzt bekannt, dass Mette-Marit inzwischen auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet wird – ein Schritt, den Mediziner nur erwägen, wenn andere Optionen ausgeschöpft sind. Ihre öffentlichen Termine wurden inzwischen deutlich reduziert. "Sie möchte so gern gute Arbeit leisten, hat aber nicht mehr die Kraft dazu. Wir sehen, dass das die ganze Familie beunruhigt", sagt Sonja in der TV-Doku weiter. Die Erkrankung, bei der sich Narbengewebe in der Lunge bildet und das Atmen zunehmend erschwert, zwingt die Kronprinzessin zu häufigen Untersuchungen. Sie selbst beschreibt ihre letzten Monate: "Ich habe einen Großteil dieses halben Jahres in Jessheim oder im Rikshospitalet verbracht, um neue Tests zu machen."

In früheren Interviews sprach Kronprinz Haakon (52) bereits offen über das Ausmaß von Mette-Marits gesundheitlichen Herausforderungen und nannte die Auswirkungen auf die Familie "brutal". Auch jenseits der Erkrankung sind die Nerven im norwegischen Königshaus angespannt: Für Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (28) ist im Februar ein Prozess terminiert, da er sich wegen zahlreicher schwerer Vorwürfe – darunter auch Vergewaltigung – verantworten muss.

Getty Images König Harald und Königin Sonja im Dezember 2024

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Januar 2025

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen