So schwer ist Co-Parenting für den Rapper Professor Green

Professor Green (41) hat offenbart, wie sehr ihn das geteilte Sorgerecht für seinen Sohn belastet. In einem ehrlichen Beitrag auf Instagram sprach der Rapper darüber, dass er seit der Trennung von seiner Verlobten Karima McAdams im vergangenen Jahr viele alltägliche Momente mit dem vierjährigen Slimane vermisst. "Gemeinsames Elternsein ist echt schwierig. Für das Kind ist es hart, weil es nicht Mama und Papa gleichzeitig hat, nicht beide zusammen kuscheln kann", schrieb er. Die Trennung sei zwar vollzogen, doch beide bemühten sich weiterhin um ein freundschaftliches Co-Parenting zum Wohl des Kindes – nur eben in getrennten Haushalten.

In seinem Post zählte der Musiker auf, was ihm besonders fehlt – darunter die unscheinbaren Rituale, wenn Termine und Arbeit den Tagesablauf bestimmen: "Nach Hause zu kommen, dem Kind im Schlaf einen Kuss auf den Kopf zu geben, zu wissen, dass man in wenigen Stunden von einer kleinen Hand geweckt wird", das sei nicht mehr selbstverständlich. Und auch Telefonate ersetzen die fehlende Nähe nicht. "Du kannst nicht kuscheln, nicht küssen, nicht raufen – das fühlt sich nicht richtig an", fasste er seine Lage zusammen.

Nachdem Professor Green und Karima im März 2021 ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt hatten, verlobten sie sich rund ein halbes Jahr später. Doch im April 2024 dann der Schock: Ein Insider plauderte gegenüber The Sun aus, dass die Beziehung am Ende sei. Ein Vertrauter verriet damals: "Stephen und Karima haben sich vor einigen Monaten getrennt und versuchen nun, ihr Leben weiterzuleben. Sie sind beide hingebungsvolle Eltern für ihren kleinen Jungen, aber als Paar hat ihre Beziehung ihren Lauf genommen." Für den Musiker stand schon damals fest, dass er sich verstärkt seiner Musik widmen und seinem Sohn "das bestmögliche Leben" ermöglichen wollte.

