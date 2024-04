Trotz Kind und Verlobung: Professor Green ist wieder Single

Eigentlich wollten Professor Green (40), der bürgerlich Stephen Manderson heißt, und seine Liebste Karima McAdams vor den Altar treten. Doch daraus wird jetzt wohl nichts werden – denn ihre Liebe ist zerbrochen. Ein Insider verrät gegenüber The Sun: "Stephen und Karima haben sich vor einigen Monaten getrennt und versuchen nun, ihr Leben weiterzuleben. Sie sind beide hingebungsvolle Eltern für ihren kleinen Jungen, aber als Paar hat ihre Beziehung ihren Lauf genommen." Der Rapper wolle sich jetzt auf seine Musik konzentrieren und für seinen Sohn "das bestmögliche Leben" aufbauen. Warum die beiden sich getrennt haben, ist derweil nicht bekannt. Allerdings ist den Fans bereits aufgefallen, dass das Ex-Paar sich schon länger nicht mehr gemeinsam im Netz zeigt.

Noch 2021 ging Stephen vor seiner Karima auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Auf Instagram teilte er ein Bild seiner Liebsten, auf dem auch der glitzernde Verlobungsring gut zu erkennen war. "Mich zu lieben ist nicht immer einfach, aber du bist immer wunderschön", schrieb er schwärmerisch unter den Post. Die Verlobung folgte auf einen weiteren glücklichen Moment der beiden: die Geburt ihres Sohnes. Im Frühjahr 2021 hatte der kleine Slimane Ray Manderson das Licht der Welt erblickt. Und seine glücklichen Eltern gaben auch gleich einen kleinen Einblick in die Ankunft des Wonneproppens: "Deine Reise zu uns war nicht besonders geradlinig, sie war eher wie eine Achterbahnfahrt." Vielleicht schaffen Stephen und Karima es ja für den kleinen ein gutes Verhältnis zu behalten.

Stephens Alter Ego, Professor Green, gehört wohl zu den bekannteren Rappern Großbritanniens. Hits wie "Lullaby" oder "Read All Abojut It" eroberten die Spitze der britischen Charts. Aber Karima steht ihm in nichts nach: Sie ist vor allem Schauspielerin und spielte in der Serie "Deep State" an der Seite von Mark Strong (60) und Anastasia Griffith. Außerdem trat sie in den Action-Blockbustern "Alien vs. Predator" und "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" auf.

Instagram / karimamcadams Professor Green und Karima McAdams im Oktober 2021

Instagram / professorgreen Karima McAdams und Professor Green

