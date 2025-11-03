Hannah Kerschbaumer verrät Geschlecht ihres zweiten Babys

Hannah Kerschbaumer (33), bekannt aus Der Bachelor, hat jetzt aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt. In einem liebevoll gestalteten Instagram-Reel verkündete sie, dass sie und ihr Partner ein kleines Mädchen erwarten. Mit einer Rauchbombe, die rosafarbene Wolken in den Himmel aufsteigen ließ, wurde das Geheimnis um das Geschlecht ihres zweiten Kindes gelüftet. "Unser neuer Familienzuwachs wird ein kleines Mädchen sein", schrieb die 33-Jährige voller Begeisterung und verriet zugleich, dass ihr Sohn schon gespannt auf seine kleine Schwester warte. Die Geburt soll im Januar stattfinden.

In ihrem Post teilte die Influencerin außerdem einen kleinen Einblick in die Planungen rund um den Familienzuwachs. So habe sie fest daran geglaubt, dass sie wieder einen Jungen bekommen würde – auch bei ihrem Partner sei diese Überzeugung stark gewesen. Nun müsse allerdings noch ein passender Name für das Mädchen gefunden werden. Aber eines stehe für das Paar fest: Die Gesundheit und das Glück ihres Kindes stehen für sie an erster Stelle. Die Freude über den baldigen Nachwuchs ist groß, und die kleine Familie scheint es kaum erwarten zu können, ihr neues Mitglied in den Armen zu halten.

Doch nicht nur das teilte die Influencerin jetzt mit ihren Followern. Schon vor drei Monaten verriet Hannah in einem Interview mit Promiflash, welche besonderen Gelüste sie in ihrer Schwangerschaft hat. "Ich könnte dauernd Nutella mit Gouda auf Brötchen essen und Salat mit Pommes", gestand sie damals offen mit einem Augenzwinkern über ihren Alltag als werdende Zweifach-Mama. Für sie und ihren Partner war das zweite Kind ein lang gehegter Traum, der im neuen Jahr endlich wahr wird.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Chris Sander erwarten ein Mädchen

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer in ihrer ersten Schwangerschaft 2023