Hannah Kerschbaumer zieht hartes Fazit zur Bachelor-Zeit

Heute ist Hannah Kerschbaumer (33) vor allem als Influencerin und Bloggerin bekannt. Dass sie ihre Karriere in der Öffentlichkeit 2021 bei Der Bachelor startete, haben wohl nicht mehr viele auf dem Schirm. Bei Instagram blickt sie jetzt auf diese Zeit zurück – und kommt zu einem wichtigen Schluss. "Ich war 2021 in einer deutschen Reality-TV-Show und hätte nie gedacht, wie sehr mich das verändert... Ich habe unfassbar viele Kommentare zu meinem Aussehen und meiner Behinderung bekommen, sodass ich angefangen habe, mich für mein Gesicht und meinen Körper zu schämen", erinnert Hannah sich. Als Konsequenz habe sie jedes gepostete Bild vorab stark bearbeitet und sogar ernsthaft über eine Nasen-OP nachgedacht. Heute weiß sie: Das hätte alles nicht sein müssen. "Heute weiß ich, dass das alles Quatsch ist und ich damals wie heute eine schöne Frau bin", betont sie.

Hannah wurde damals als Kandidatin beim Rosenverteiler Niko Griesert (35) bekannt. Die heute 33-Jährige fiel unter den Mädels vor allem aufgrund ihres Handicaps auf: Sie verlor vor einigen Jahren ihren Fuß durch einen Unfall mit einem Rasenmäher. Eigentlich nichts, was ihrem Kennenlernen mit dem Bachelor im Weg stehen sollte, doch offenbar glaubten einige User im Netz, sie deshalb angreifen zu müssen. Als Beispiel teilt Hannah den unverschämten Kommentar einer Nutzerin: "Welcher Mann will schon eine Behinderte. Er hat sich nur nicht getraut, die schon vorher rauszuschmeißen, denn dann hätte er euren Hass zu spüren bekommen."

Auch wenn es mit Niko nicht klappen wollte, fand Hannah mittlerweile ihre große Liebe und somit ihr privates Glück. 2022 gab sie ihrem Chris das Jawort und schon im Jahr darauf vergrößerten die beiden ihre Familie: Am 20. Dezember 2023 erblickte Sohnemann Joshua das Licht der Welt. In den darauffolgenden Jahren genossen Hannah und Chris zwar die Zeit mit Klein-Joshi, doch bei der Studentin wuchs der Wunsch nach einem zweiten Kind. Weil das zunächst aber nicht so recht klappen wollte, zeigte sie sich im Netz immer wieder nahe der Verzweiflung. Erst im Juli dieses Jahres hatten Hannah und Chris süße Neuigkeiten mit ihren Fans: "Wir haben Neuigkeiten, denn: Diese kleine Familie wird bald zu viert sein. Wir könnten nicht glücklicher sein."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024