Hat Hannah Kerschbaumer schon einen Namen für ihre Tochter?

Hannah Kerschbaumer (33) hat freudige Neuigkeiten verkündet: Die Influencerin erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs und veröffentlichte das Geschlecht kürzlich bei einer Gender-Reveal-Party. Es wird ein Mädchen! Doch diese Nachricht kam für die 33-Jährige und ihr Umfeld unerwartet. "Wir müssen jetzt brainstormen", gestand die werdende Mutter im Gespräch mit Promiflash und erklärte, dass sie und ihr Partner Chris fest davon überzeugt waren, einen Jungen zu bekommen. Aus diesem Grund hatten sie bislang noch keine möglichen Mädchennamen vorbereitet.

Für Fans bleibt es jedoch vorerst spannend, ob Hannah den Namen ihrer kleinen Tochter überhaupt öffentlich machen wird. Im Interview äußerte sie sich dazu bewusst zurückhaltend. "Das werden wir noch sehen", sagte sie und deutete an, dass diese Entscheidung offenbar erst noch getroffen werden wird. Bei der Planung des perfekten Namens ist jedoch klar: Es wird viel Kreativität und Zeit benötigt, um den passenden zu finden – schließlich soll er besonders und einzigartig sein.

Ihre Gender-Reveal-Party wird Hannah auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. Zusammen mit Chris feierte die Influencerin im Kreise von rund 35 Gästen eine magische Party ganz im Zeichen von Harry Potter. "Wir haben es geliebt und sie als sehr besonders empfunden", schwärmte die werdende Mutter gegenüber Promiflash. Passend zum Motto trugen beide einen Zauberer-Umhang und ließen sich samt Freunden und Familie in die Zauberwelt entführen.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris, März 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Chris Sander erwarten ein Mädchen