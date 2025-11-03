"Magisch": Hannah Kerschbaumer schwärmt vom Gender-Reveal

Hannah Kerschbaumer (33) schwebt auf Wolke sieben, denn die Influencerin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Chris ihr zweites Kind. Zu diesem Anlass lud sie Freunde und Familie zu einer Gender-Reveal-Party ein, bei der das Geschlecht des Babys bekannt gegeben wurde – ein Mädchen. Wie die 33-Jährige nun im Interview mit Promiflash verriet, war die Feier für sie und ihre Gäste ein ganz besonderes Erlebnis: "Wir haben es geliebt und sie als sehr besonders empfunden." Insgesamt feierten rund 35 Personen mit dem Paar inmitten eines thematisch gestalteten Ambientes – passend zum Motto Harry Potter. "Genauso magisch war es für uns", schwärmte die werdende Mama weiter.

Das Motto der Party wurde liebevoll umgesetzt: Von der Dekoration bis zu den kleinen Details ließ sich Hannah mit ihrer Familie und ihren Gästen in die Zauberwelt entführen. Der Höhepunkt blieb jedoch die Enthüllung des Geschlechts: Mit zwei Rauchbomben, die rosafarbene Wolken in den Himmel schossen, wurde das Geheimnis um ihr zweites Kind gelüftet. Die 33-Jährige und ihr Partner Chris trugen dabei passend zum Thema beide einen Zauberer-Umhang und strahlten bis über beide Ohren.

Wie sie von ihrem erneuten Babyglück erfuhr, erzählte die ehemalige Bachelor-Kandidatin schon vor einigen Monaten im Promiflash-Interview. Damals sagte Hannah: "Ich hatte vorher schon so ein Gefühl und habe dann einen Test gemacht… der dann positiv war." Ihre Intuition bestätigte sich, und die Freude war riesig. Zudem sprach die Influencerin offen über die ersten körperlichen Veränderungen. "Ganz im Gegenteil zur ersten Schwangerschaft ist mein Bauch jetzt schon deutlich größer und die Hosen werden enger", verriet sie lachend.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer in ihrer ersten Schwangerschaft 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Chris Sander erwarten ein Mädchen

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris im Februar 2025