Ein Mädchen: So hat Hannah Kerschbaumers Sohn Joshi reagiert

Hannah Kerschbaumer (33) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Die Reality-TV-Darstellerin, die bereits Mutter eines Sohnes ist, erwartet ein Mädchen. Bei einer Gender-Reveal-Party enthüllte sie im Kreise von Familie und Freunden kürzlich das spannende Geheimnis. Die werdende Mutter meldete sich anschließend im Interview mit Promiflash zu Wort und verriet, wie ihr kleiner Sohn auf die Botschaft reagierte: "Ehrlicherweise gar nicht. Dafür ist er ein wenig zu klein." Während er die Veränderung vielleicht noch nicht ganz versteht, war die Begeisterung im Freundes- und Familienkreis dafür umso größer.

"Die haben sich natürlich sehr gefreut", berichtete Hannah weiter und fügte hinzu: "Das bringt nochmal ein bisschen frischen Wind in die Familie!" Die Gender-Reveal-Party, bei der die rosa Farbe die freudige Nachricht offenbarte, wurde von den Anwesenden als emotionales Highlight gefeiert. Die 33-Jährige und ihr Partner Chris, die sich voller Vorfreude auf das Großwerden ihrer Familie vorbereiten, konnten sich vor Glückwünschen kaum retten. Dass die freudige Stimmung weit über den Tag hinaus anhält, scheint sicher.

Trotz all der Vorfreude gab es in den vergangenen Wochen aber auch Ängste, die die Influencerin beschäftigten. Vor zwei Monaten teilte Hannah auf Instagram ein emotionales Video, in dem sie offen darüber sprach, wie sehr sie vor der bevorstehenden Geburt zittert. "Ich habe unfassbare Angst vor der Geburt", gab sie zu. Ihre gewünschte Option, erneut einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, sei aus medizinischen Gründen nicht möglich. "Entweder ich stelle mich meinen Ängsten und bekomme mein Kind auf natürlichem Wege – oder mein Traum von einer großen Familie zerplatzt", erklärte sie ihren Fans. Schließlich wünsche sie sich insgesamt vier Kinder.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin