Welche Geburtsform? Hannah Kerschbaumer weint im Netz

Hannah Kerschbaumer (33), bekannt aus dem Reality-TV, hat ein emotionales Video geteilt, in dem sie von einem besonderen Moment ihrer aktuellen Schwangerschaft berichtet. Die Influencerin, die ihr zweites Kind im Januar erwartet, war kürzlich bei der abschließenden Feindiagnostik. Während der Untersuchung stellte die Ärztin ihr eine Frage, die Hannah in tiefe Unsicherheit stürzte: "Für welche Geburtsform haben Sie sich entschieden?" Hannah schilderte auf Instagram, dass sie einen zweiten Kaiserschnitt geplant hatte, doch aus medizinischen Gründen sei dies nicht möglich. Tränenreich erklärte sie ihren Fans: "Entweder ich stelle mich meinen Ängsten und bekomme mein Kind auf natürlichem Wege – oder mein Traum von einer großen Familie zerplatzt." Schließlich wünsche sie sich insgesamt vier Kinder.

In ihrem Beitrag erzählte Hannah, dass sie seit ihrer Fußamputation "traumatische Erfahrungen mit Krankenhausbesuchen" verbindet. Der geplante Kaiserschnitt hatte ihr zunächst Sicherheit gegeben, da sie bereits wüsste, worauf sie sich einstellen müsste. Doch nun sei diese Sicherheit verloren. "Ich habe unfassbare Angst vor der Geburt", gab Hannah, die Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden, offen zu. Ihre Gynäkologin und der betreuende Arzt hätten ihr die Risiken eines weiteren Kaiserschnitts dargestellt. Dennoch wisse sie im Moment nicht, wie sie sich entscheiden soll, wie sie auf Instagram einräumte. Denn: "Erneut in eine für mich ungewisse Situation voller Schmerzen zu stürzen, löst unfassbare Panik in mir aus." Entscheidet sich die Zahnmedizinstudentin jedoch trotz ihrer Zweifel für eine natürliche Geburt, kann sie ihren Wunsch, vier Kinder zu bekommen, vielleicht verwirklichen – andernfalls wäre dies wohl nicht mehr möglich.

Hannah hat in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Leben gegeben und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Das Trauma ihrer Fußamputation und die damit verbundenen psychischen Belastungen hat sie bereits in früheren Beiträgen thematisiert. Mit ihrem Partner, dessen Identität Hannah meist bewusst privat hält, hat sie bereits einen Sohn, den kleinen Joshi. Ihre Follower schätzen die offene Art der zweifachen Mutter in spe und überschütten sie in den Kommentaren regelmäßig mit Zuspruch und Trost. So finden sich auch unter diesem Reel Sätze wie "Ich hoffe, du findest den richtigen Weg für dich" oder "Du bist so stark, vertraue auf dich und deine Fähigkeiten". Mit derart schwierigen Momenten ihres Lebens ermutigt sie andere Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, offener damit umzugehen.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer in ihrer ersten Schwangerschaft 2023