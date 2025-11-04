Isabell Werth äußert sich erstmals zum Tod ihres Partners

Isabell Werth (56), sonst eher eine Frau der kontrollierten Emotionen, zeigt sich dieser Tage verletzlich: Zum ersten Mal seit dem plötzlichen Tod ihres langjährigen Partners Wolfgang Urban wendet sie sich öffentlich an ihre Fans – gemeinsam mit Sohn Frederik. Auf Instagram teilte die erfolgreiche Dressurreiterin jetzt ein schlichtes Foto und eine emotionale Danksagung an alle, die kondoliert haben: "Die überwältigende Anteilnahme am Tod von Wolfgang hat meinen Sohn Frederik und mich sehr berührt. Wir möchten uns von ganzem Herzen bedanken", heißt es. Zugleich kündigte Isabell an, vorerst nicht an Turnieren teilzunehmen: "Wir brauchen einfach noch Zeit."

Wolfgang, der einst als Wirtschaftsmanager eine steile Karriere hingelegt hatte, war am 6. Oktober im gemeinsamen Zuhause in Rheinberg zusammengebrochen und verstorben. Nach übereinstimmenden Berichten erlitt der gebürtige Pole einen Herzstillstand – rasch eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Isabell war erst kurz vor dem tragischen Ereignis von einer Asienreise zurückgekehrt, auf der sie in Shanghai ein Reitsport-Event besucht hatte.

Kennengelernt hatten sich Isabell und Wolfgang 2001 über das Sportsponsoring von Karstadt: Er, Vorstandsvorsitzender, sie auf dem Sprung zur Legende des Dressursports. Sie nannte ihn später oft ihre "größte Stütze im Hintergrund", während sie in Aachens Arenen jubelnde Massen begeisterte. Der gemeinsame Sohn Frederik, inzwischen 16 Jahre alt, begleitet seine Mutter weiterhin zu wichtigen Terminen, hilft auf dem Hof und steht ihr offenbar auch in dieser schweren Zeit fest zur Seite.

Imago Isabell Werth und ihr Partner Wolfgang Urban

Imago Isabell Werth und Wolfgang Urban im Juli 2011 in Aachen

Imago Isabell Werth und Wolfgang Urban, Februar 2020