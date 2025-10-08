Olympia-Reiterin Isabell Werth trauert um Lebensgefährten

Isabell Werth (56) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie unter anderem Bild berichtet, ist ihr Lebensgefährte Wolfgang Urban im Alter von 80 Jahren überraschend verstorben. Wie das Management der Dressurreiterin bestätigt, brach er am Montag in ihrem gemeinsamen Zuhause in Rheinberg am Niederrhein plötzlich zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Die achtfache Olympiasiegerin war gerade erst von einer Reise nach Shanghai zurückgekehrt, wo sie bei einem Reitsport-Event auftrat, als sie die tragische Nachricht erreichte.

Kennengelernt hatten sich Isabell und Wolfgang im Jahr 2001, als die studierte Juristin eine Stelle als Sport-Sponsoring-Beauftragte bei Karstadt annahm, wo Wolfgang damals als Vorstandschef tätig war. Die gemeinsame Liebe hielt mehr als zwei Jahrzehnte und bescherte dem Paar 2009 die Geburt ihres Sohnes Frederick. Wolfgang zeigte sich stets als große Stütze, begleitete die 56-Jährige zu wichtigen Turnieren und war ihr persönlicher Fels in der Brandung. Aus Liebe zu Isabell hatte er sogar zeitweise mit dem Reiten begonnen, gab diese Aktivität jedoch schnell wieder auf.

Wolfgang trat in den 1970er Jahren seine Karriere beim Kölner Kaufhof an und arbeitete sich vom kaufmännischen Angestellten zum Vorstandsvorsitzenden bedeutender Handelskonzerne hoch. Er führte unter anderem umfassende Sanierungen und strategische Veränderungen bei Metro und Karstadt durch. Abseits der beruflichen Erfolge war seine Familie für ihn das größte Glück. Für Isabell war Wolfgang mehr als ein Partner – mit ihm teilte sie unvergessliche Momente und eine tiefe Verbundenheit, die sie stets als unverzichtbar in ihrem Leben beschrieb.

Imago Isabell Werth und Wolfgang Urban, Februar 2020

Getty Images Isabell Werth bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro im August 2016

Imago Isabell Werth und ihr Partner Wolfgang Urban

