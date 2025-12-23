Nach Zoff: Ist Edith Stehfest wieder mit ihren Kids vereint?

Vor wenigen Wochen schien der Familienstreit zwischen Edith Stehfest (30) und ihrem Ex-Partner Eric Stehfest (36) auf einem traurigen Höhepunkt angekommen zu sein. Nun sorgt ein leiser Social-Media-Moment für neue Hoffnung: In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt Edith ein Video aus einer größeren Runde, in der ein kleines Mädchen zusammen mit einem älteren Mann Weihnachtslieder singt. Die Schauspielerin und zweifache Mama kommentiert die Szene knapp mit dem Wort "Weihnachtssingen". Kurz darauf folgt eine weitere Sequenz: Edith kuschelt auf dem Sofa mit dem Mädchen und ihrem Hund. Im Hintergrund ruft die Kleine deutlich "Mama", worauf Edith hörbar reagiert. Wo sich die Szene abgespielt hat, ist unbekannt, doch sie wirkt intim und vertraut, aufgenommen nur wenige Tage vor Heiligabend.

Die Aufnahmen kommen zwei Monate, nachdem ein heftiger Streit zwischen der umstrittenen Reality-TV-Persönlichkeit, die in der diesjährigen Staffel Das große Promi-Büßen polarisierte, und ihrem Ex-Partner Eric öffentlich geworden war. Damals behauptete Edith, ihr würden die gemeinsamen Kinder vorenthalten. Eric widersprach und verwies auf einen "Vorfall", der dem Jugendamt gemeldet worden sei – mit der Folge, dass Edith die Kinder nicht sehen dürfe. Konkrete Einzelheiten blieben damals unklar. Nun lassen die neuen Videos zumindest den Eindruck zu, dass sich an der familiären Situation etwas bewegt hat. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht, doch die liebevolle Atmosphäre der Clips, das gemeinsame Singen und die Nähe auf dem Sofa zeichnen ein anderes Bild als noch im Herbst.

In den vergangenen Wochen hatte Edith, die offen zu ihrer ADHS-Diagnose steht, ihre Gefühlslage vor allem zwischen den Zeilen gezeigt, sprach in sozialen Medien über Belastung und innere Unruhe. Trotz ihres jungen Alters blickt die Musikerin, die unter dem Künstlernamen "Lotta Laut" performt, auf ein bewegtes Leben zurück. Als Teil der Leipziger Techno-Szene begann sie bereits im Teenager-Alter Drogen zu konsumieren, war jahrelang abhängig. 2014 fand sie in dem damaligen GZSZ-Darsteller Eric ihren späteren Ehemann. Gemeinsam absolvierten sie einen Entzug. Freunde beschreiben die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin als jemanden, der in familiären Momenten sehr präsent ist und Nähe sucht. Die nun geteilten Einblicke fügen sich genau dort ein: weniger Bühne, mehr Zuhause, getragen von dem Wunsch nach Verbundenheit in einer Zeit, die für viele Familien besonders ist.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

Joyn Edith Stehfest bei "Das große Promi-Büßen" 2025