"Bridgerton" Staffel vier verspricht dramatische Lovestory

Bridgerton kehrt mit Staffel vier zurück – und diesmal steht Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), im Mittelpunkt einer knisternden Liebesgeschichte mit Sophie Baek, verkörpert von Yerin Ha (30). Los geht es am 29. Januar 2026, Teil zwei folgt am 26. Februar 2026. Der Schauplatz für den großen Funkenflug ist ein Maskenball, den Violet Bridgerton ausrichtet – dort trifft der Freigeist auf die geheimnisvolle "Lady in Silver". Showrunnerin Jess Brownell kündigt im Gespräch mit Entertainment Weekly "hohe Einsätze und brisante Konflikte" an. Eloise mischt ebenfalls mit und hilft ihrem Bruder bei der Suche nach der Unbekannten. Und während Penelope als Lady Whistledown unter ihrem eigenen Namen weiterschreibt, kreuzt Königin Charlotte ihre Wege – das verspricht Zündstoff.

Hinter den Kulissen lief alles auf diese Saison hinaus: Die Dreharbeiten zogen sich bis Ende Juni 2025, ein Teaser im Oktober machte die Termine offiziell. Brownell orientiert sich an Julia Quinns Romanvorlage "Wie verführt man einen Lord?" und verspricht geliebte Setpieces – allen voran den opulenten Maskenball, der Benedict aus seiner bequemen Schwebe reißt. Danach wird es kompliziert: Benedict muss in der Londoner Heiratssaison die Spur der Maskierten aufnehmen, während Sophie in den Dienstalltag bei Araminta Gun zurückkehrt. Parallel blickt die Serie nach oben wie nach unten: Das Gefälle zwischen Salon und Dienstbotentrakt wird deutlicher als je zuvor, ohne das Leben "downstairs" zu romantisieren, so Entertainment Weekly.

Für Fans der Familie gibt es reichlich Wiedersehen: Penelope und Colin zeigen erstmals, wie ihre Ehe funktioniert – inklusive der Frage, wie viel Klatsch die Bridgertons selbst ertragen, wenn Lady Whistledown aus eigenem Hause kommt. "Die Königin liebt Unterhaltung, aber sie mag nicht, wenn etwas geschrieben steht, dem sie widerspricht", erklärt Brownell gegenüber Entertainment Weekly und setzt Penelope damit zwischen Pflicht und spitzer Feder. Francesca und John Stirling finden ihren Takt, Eloise hält Benedict den Rücken frei, und Violets zarte Romanze mit Marcus Anderson dürfte an Fahrt aufnehmen. Abseits der Ballrooms heißt es Familie zuerst: Die Geschwister rücken näher zusammen, wenn es darum geht, Mut zu beweisen – Benedict, der endlich wagt, sich festzulegen, und Sophie, die lernt, für ihre Träume einzustehen.

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Getty Images Luke Thompson, "Bridgerton"-Star

Backgrid Luke Thompson, "Bridgerton"-Darsteller, 2022 in London