Reise-Influencer stirbt mit nur 32 Jahren in Las Vegas

Traurige Nachricht aus Las Vegas: Reise-Influencer Anunay Sood ist tot. Behörden in Clark County bestätigten, dass der in Dubai lebende Content Creator an einer "kombinierten Fentanyl- und Ethanol-Toxizität" starb. Der Fall wird laut TMZ offiziell als Unfall eingestuft. Anunay war im vergangenen Monat auf einer All-Inclusive-Reise in der Casino-Metropole, als es zu dem tragischen Ereignis kam. Der Influencer wurde nur 32 Jahre alt. Bekannt wurde Anunay durch seine imposanten Reisevideos, mit denen er weltweit ein Millionenpublikum erreichte und regelmäßig Fernweh auslöste.

Die Ermittler in Nevada legten nun die Todesursache offen und sprechen von einer tödlichen Mischung aus Fentanyl und Alkohol. Der Social-Media-Star hatte mehr als 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Neben seinen Reisen leitete er die Marketingagentur Groundwork Solutions und arbeitete mit Tourismusverbänden rund um den Globus zusammen. Unter den letzten Instagram-Beiträgen des in Indien geborenen Creators zeigen Fans mit Tauben-Emojis und gebrochenen Herzen ihre Anteilnahme. Freunde und Familie wandten sich ebenfalls mit einer öffentlichen Botschaft an die Öffentlichkeit und baten um Respekt und Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Auf seinem Instagram-Account wurde ein gemeinsames Statement veröffentlicht, in dem seine Angehörigen schreiben: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Anunay Sood bekannt. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Diskretion in dieser schweren Zeit. Wir bitten Sie höflich, Menschenansammlungen in der Nähe seines Privatbesitzes zu vermeiden. Bitte gedenken Sie seiner Familie und seinen Angehörigen in Ihren Gedanken und Gebeten. Möge seine Seele in Frieden ruhen. – Die Familie und Freunde von Anunay Sood." Viele Nutzer erinnern sich an seine inspirierenden Reisen und geteilte Momente und daran, wie seine Videos sie motiviert haben, selbst die Welt zu entdecken.

Instagram / anunaysood Anunay Sood, Influencer

Instagram / anunaysood Anunay Sood auf einer Reise in Agra, Indien im Juli 2025

Instagram / anunaysood Anunay Sood, Social-Media-Star

