Sie entscheiden sich für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe

Beim großen Finale der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick entschieden sich Sarah und Martin dazu, ihre Ehe fortzuführen und ihren gemeinsamen Weg weiterzugehen. Die beiden galten von Anfang an als Traumpaar und beeindruckten mit ihrer tiefen Verbundenheit. Im Gespräch mit den Experten Markus Ernst, Beate Quinn und Sandra Köhldorfer (44) erklärte Sarah, wie wunderbar schnell sie sich füreinander öffneten und ein gemeinsames "Wir"-Gefühl entwickelten. Martin brachte seine Gefühle auf den Punkt: "Wenn ich an Sarah denke, ist das wie ein Nachhausekommen." Ein besonderer Moment war, als Martin seiner Frau einen Energie-Cottbus-Fanschal überreichte – und Sarah daraufhin mit einer Überraschung trumpfte, indem sie einen Termin im Standesamt organisierte, bei dem sie Martins Nachnamen annehmen möchte.

Auch Lina und Daniel fanden im Laufe der Staffel immer mehr zueinander und wuchsen als Team zusammen. Beim Finale zeigten auch sie, wie sehr sich ihre Beziehung gefestigt hatte. Lina äußerte in einem emotionalen Moment, dass Daniel für sie wirklich ihr Mann sei, während ihr Gegenüber betonte, wie sehr Lina ihn positiv verändere: "Lina, du hast mich so glücklich gemacht die letzten Wochen. Du hast es, glaube ich, selbst gemerkt an mir, wie positiv du mich beeinflusst hast – wie ich aufblühe, wie ich humorvoller werde durch dich, viel offener und viel zufriedener mit meinem Leben." Beide entschieden sich schließlich ebenfalls dazu, ihre Ehe fortzuführen.

Schon zu Beginn war eine besondere Verbindung zwischen Sarah und Martin spürbar. Bereits damals funkte es bei ihrer Hochzeit gewaltig: Nach dem emotionalen Jawort schliefen die beiden Arm in Arm ein, und in den Flitterwochen offenbarte der Apotheker schließlich am Strand, dass er sich verliebt habe. Sarah gab ihre Gefühle offen zurück und zeigte sich bewegt darüber, die erste Frau zu sein, der Martin seine Liebe gestand. "Für mich ist er der Eine", sagte die Braut damals im Einzelinterview. Viele Fans erinnern sich außerdem an das erste Aufeinandertreffen der beiden am Altar. Martin war so überwältigt, dass er kaum ein "Wow!" hervorbringen konnte.

Joyn Beate Quinn, Sandra Köhldorfer und Markus Ernst beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

