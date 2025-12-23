Jahresrückblick: Emma Fernlund weint wegen Ex Umut Tekin

Tränen-Alarm bei Emma Fernlund (24): Die Reality- und Social-Media-Bekanntheit zeigt sich kurz vor Jahresende auf TikTok sichtlich mitgenommen. Beim Sichten ihrer Handy-Galerie für einen geplanten Jahresrückblick stößt sie auf alte Aufnahmen mit Ex-Freund Umut Tekin (28) – und bricht in Tränen aus. Zu dem Clip, den sie am Handy filmt und direkt mit ihrer Community teilt, schreibt sie nur einen kurzen Kommentar über die Zeit mit dem Ex, den sie als Verführerin 2023 bei Temptation Island V.I.P. kennen- und lieben gelernt hatte.

Zu den Bildern blendet Emma nachdenkliche Worte ein. "POV: Du willst einen coolen Jahresrückblick machen und stolperst dann in deiner Galerie über alle 'happy' Momente mit deinem Ex." Die Influencerin bittet ihre Community offen um Zuspruch: "Sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin." Damit trifft sie einen Nerv vieler Follower, die ähnliche Erinnerungsfallen aus dem eigenen Alltag kennen. Die Liebesgeschichte mit Umut war von Höhen und Tiefen geprägt, inzwischen ist das Kapitel abgeschlossen – doch die Fotos aus glücklicheren Tagen tauchen in der Galerie wieder auf und reißen offensichtlich alte Wunden auf.

Privat war es zwischen Emma und Umut lange kompliziert, öffentlich oft laut. Beide kennen die Dynamik des Reality-Kosmos, in dem große Gefühle schnell auf großer Bühne landen und jede Reaktion kommentiert wird. Emma hat zuletzt mehrfach gezeigt, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Verhalten übernimmt, stand für ihre Fehltritte im Rahmen der diesjährigen Das große Promi-Büßen-Staffel gerade. Seit April 2025 ist Emma, die zuletzt mit einer großen Beauty-OP für Schlagzeilen sorgte, wieder offiziell Single – und lässt nichts anbrennen. Dass sie nun ihre Tränen nicht versteckt, sondern teilt, passt zu ihrem offenen Social-Media-Stil, bei dem Nähe, Ehrlichkeit und der Austausch mit Fans eine große Rolle spielen.

Screenshot TiKTok-Clip: Reality-Star Emma Fernlund weint wegen Jahresrückblick, Screenshot Dezember 2025.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Februar 2025

Joyn Emma Fernlun in "Das große Promi-Büßen"

