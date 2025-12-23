Familienstreit der Beckhams eskaliert zu Weihnachten

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat sich mit einer nachdenklichen Instagram-Story zurückgemeldet – und damit die Schlagzeilen über seinen angeblichen Social-Media-Bruch mit David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) nicht verstummen lassen. Der Hobbykoch wünschte seinen 16,1 Millionen Followern zum Abschluss von Chanukka alles Gute und setzte auf stille Töne, während die Diskussionen um das Blockieren seiner Eltern weitergingen. Der Wirbel nahm am Wochenende seinen Anfang, als Bruder Cruz Beckham (20) öffentlich erklärte, er selbst, die Eltern und offenbar auch weitere Familienmitglieder seien von Brooklyn blockiert worden. Die Vorwürfe machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde – und das nur wenige Tage vor Weihnachten. An Brooklyns Seite steht Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30), die den Beckhams ebenfalls nicht folgt und damit die Spekulationen um einen familiären Bruch weiter anheizte.

Als Hintergrund der Eskalation gelten Berichte von The Sun, die sich auf Insider berufen und von stockendem Kontakt bis hin zu völliger Funkstille sprechen. Demnach soll Brooklyn seine Mutter blockiert haben, nachdem sie einen seiner Kochclips lediglich mit einem Like versehen hatte – ein Detail, das die Spekulationen weiter anheizte. In den Kommentarspalten mehren sich inzwischen versöhnliche Stimmen. "Sprich mit deinen Eltern – es gibt nur ein Leben und es ist kostbar", heißt es unter einem Post. Während David und Victoria zuletzt noch versucht hatten, digital auf ihren ältesten Sohn zuzugehen und ihn in Familienbeiträge einzubinden, wirkt die Situation inzwischen deutlich verfahrener. Ein gemeinsames Weihnachtsfest in den Cotswolds scheint für Brooklyn damit ausgeschlossen. Stattdessen deutet ein Foto von Nicola auf Feierlichkeiten in Florida hin – im Palm-Beach-Anwesen ihrer Familie.

Privat hat sich der Lebensmittelpunkt des Paares längst in die USA verlagert. Brooklyn, der seine Leidenschaft fürs Kochen online auslebt, teilt regelmäßig Einblicke aus der Küche, während Nicola als Schauspielerin und Influencerin aktiv ist. Bei großen Familienanlässen der Beckhams blieb Brooklyn zuletzt auffällig fern – von Geburtstagen bis hin zur jüngsten Ehrung für David. Wie eng die Bande auf der Peltz-Beckham-Seite sind, zeigte zuletzt ein Foto mit Nicolas Bruder Bradley, auf dem Brooklyn entspannt in Florida posierte – während die Beckhams in England offenbar mittlerweile auch online keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn herstellen können.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris