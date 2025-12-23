Nach Forsthaus: Henna zieht in "Germany Shore"-Villa

Reality-Sternchen Henna erobert jetzt das nächste TV-Format: Nach ihrem Auftritt bei Forsthaus Rampensau Germany zieht das Social-Media-Sternchen nun in die berüchtigte Germany Shore-Villa ein. In der neuen Staffel der Party-Show stößt Henna zur bereits bestehenden "Shore"-Familie und sorgt schon vor ihrem Einzug für reichlich Gesprächsstoff. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show heißt es vielversprechend: "Jetzt wird krank Party gemacht, Henna joint die 'Germany Shore'-Fam!" Einen ersten Vorgeschmack liefert Hennas offizieller Steckbrief der Show: "Ich kann richtig krank saufen. Partygirl ist mein zweiter Vorname!"

In ihrer eigenen Instagram-Story gibt sich die Influencerin dagegen etwas zurückhaltender und schreibt an ihre Follower: "Das lange Warten hat ein Ende! Na dann schauen wir mal, was wird, oder Jungs?" Die Community zeigt sich unter dem Ankündigungspost derweil begeistert. "Schon wieder Henna, ich freue mich. Reiß' die Villa ab", kommentiert ein User. Ein anderer legt nach: "Die Show hat ihre neue Meisterin! Bin super gespannt." Währenddessen fordert ein weiterer Nutzer: "Endlich bockt 'Germany Shore' wieder! Henna, räum mal auf, den Laden!" Selbst "Germany Shore"-Urgestein Walentina Doronina (25) versieht den Beitrag mit Herzaugen-Emojis.

Henna, deren Party-Ehrgeiz offenbar keine Grenzen kennt, hat sich in der Reality-Szene längst einen Namen gemacht. Zuletzt sorgte sie vor allem durch ihren Auftritt bei "Forsthaus Rampensau" für reichlich Gesprächsstoff und auch Kritik unter den Zuschauern. Bereits in der ersten Folge der Show hatte Henna zu tief ins Glas geschaut und sich später auf Instagram erklärt: "Ich glaube, ich bin da ein bisschen unsicher und versuche das dann damit zu überspielen." Daraufhin stellte sie jedoch klar: "Ich finde, man darf so viel saufen, wie man will, solange man niemanden verletzt." Fans dürfen also gespannt sein, wie sich Henna in der "Germany Shore"-Villa schlagen wird.

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Joyn Henna Urrehman, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin