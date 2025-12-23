Name verraten: Alexander Knappes Tochter ist auf der Welt

Alexander Knappe (40) hat süße Neuigkeiten: Der frühere X Factor-Star ist zum ersten Mal Papa geworden. Das teilt er bei Instagram mit seinen Fans. Auf einem Selfie zeigt er sich zusammen mit seiner kleinen Tochter auf der Brust im Krankenhaus. "Los geht die wilde Reise. Herzlich willkommen, Leni Knappe", schreibt Alexander dazu. Damit verrät der Sänger auch direkt den Namen des Mädchens – und der scheint bei den Fans richtig gut anzukommen. In den Kommentaren gratulieren sie dem frisch gebackenen Papa fleißig und loben die Namenswahl: "Herzlichen Glückwunsch, was für eine süße Maus, auch der Name gefällt mir sehr. Alles, alles Gute für euch."

Dass Alexander und seine Frau Henny Nachwuchs erwarten, machten sie bereits im August bekannt. Der 40-Jährige teilte zu dem Zeitpunkt ein Foto von sich, auf dem er stolz ein Ultraschallbild in die Kamera hielt. "Jetzt offiziell: Wir sind schwanger. Die Knappie’s kommen", meinte er sichtlich glücklich. Das Geschlecht verriet das Ehepaar zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sowohl für Alexander als auch seine Frau ist es das erste gemeinsame Kind. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit können der Castingshow-Star und seine Liebste nun ein neues Kapitel aufschlagen.

Mit seiner Henny ist Alexander schon seit Jahren glücklich. Das Jawort gaben die beiden sich 2022. Etwa ein Jahr zuvor plauderte er die Verlobung im Interview mit Promiflash aus. "Es gibt News: Ich habe meiner Freundin Henny einen Antrag gemacht. Sie hat Ja gesagt", schwärmte Alexander. Schon damals hatte er Pläne für den zukünftigen Nachwuchs – und diese waren vor allem groß. Der Songwriter träumte von einer ganzen Fußballmannschaft im Hause Knappe. Der erste Anfang ist jetzt ja schon mal gemacht.

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe mit seinem Neugeborenen, Dezember 2025

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe im August 2025

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe und seine Frau Henny im Dezember 2024

