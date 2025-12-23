Emotionales "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ende für Julian

Es ist die Entscheidung, die viele Fans befürchtet hatten: Beim großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick ziehen Julian und Julia den Schlussstrich. Während des Gesprächs mit den Matching-Experten machte Julian klar, wie sehr ihn einige von Julias Aussagen verletzt hatten. "Das hat mir das Herz gebrochen", gab er an und sprach über seine Angst, vergessen oder unfair behandelt zu werden. Julia entgegnete, dass sie keineswegs nur für die Kamera agiert habe: "Ich wollte etwas Ehrliches, Echtes und Glückliches finden." Julian legt seine Verletzung schonungslos offen. Er habe eine Partnerin gesucht, die "sehr viel fühlt" – und sei sich bewusst gewesen, dass er sich damit auch angreifbar mache. Der Einspielfilm, in dem Julias Aussagen zu sehen waren, löste bei ihm zunächst Tränen, dann "eine verdammte Wut" aus, weil er sich von ihren Worten tief getroffen fühlte.

Besonders schmerzte ihn der Eindruck, Julia habe schon lange innerlich abgeschlossen und sei von Anfang an sicher gewesen, dass er nicht ihr Typ sei. Julia wehrt sich gegen diesen Eindruck. "Am meisten verletzt mich, dass du das Gefühl hast, dass ich was für die Kamera gemacht habe", erklärt sie vor den Experten. Sie betont, sie habe sich beworben, um einem Mann ihr Herz zu schenken. Als Julian nach den Flitterwochen, ungeachtet der Entfernung, für einen kurzen Besuch zu ihr kommen wollte, lehnte sie ab. Für ihn ein weiteres Signal, dass die Gefühle nicht ausreichen. Am Ende einigen sich beide auf die Scheidung und umarmen sich noch einmal zum Abschied, bevor Julia im Einzelinterview in Tränen ausbricht, weil sie sich ein glückliches Ende gewünscht hatte, Julian aber nicht der richtige Mann für sie sei.

Im Einspielfilm wurde bereits enthüllt, dass Julia sich nur kurz nach der Hochzeit bei Julians Schwester ihre Zweifel von der Seele geredet hatte. Sie soll überlegt haben, ein "Nein" zu sagen. Auch gab sie offen zu, dass Julians lebhafte Art sie gestört und er sie optisch nicht angesprochen habe – das Thema zog sich durch die Flitterwochen und sorgte für einen spürbaren Riss zwischen den Eheleuten. Als Julia die Aufnahmen aus den ersten Tagen wiedersah, flossen bei ihr die Tränen. Julian rang erst um Fassung, wurde dann aber deutlich: "Sorry! Ey, wo sind wir denn hier?" Für ihn zählte mehr als das Äußere, doch die Gewichtung in Julias Aussagen stimmte ihn nachdenklich.

Joyn Julian und Julia beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn Julian und Julia beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Julian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

