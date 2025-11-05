Drei Wochen Mama: Justine Grütter-Schlütter gibt ein Update

Vor knapp drei Wochen wurde die Influencerin Justine Grütter-Schlütter zum ersten Mal Mama. Seit der Geburt nimmt die Content Creatorin, die ihre Fans normalerweise täglich in ihren Stories unterhält, sich beruflich ein wenig zurück. Hin und wieder gibt sie aber ein kleines Update – so auch in ihrem jüngsten Instagram-Post, in dem sie niedliche Aufnahmen der vergangenen Wochen mit ihrer Community teilt. Dabei kommt sie ins Schwärmen: "Es fühlt sich langsam so an, als wäre es nie anders gewesen."

Justine und ihr Mann Benedikt scheinen in ihrer neuen Rolle als Eltern voll und ganz aufzugehen. "Unser Leben hat sich von jetzt auf gleich verändert und wir durchleben gerade jegliche Emotion von unendlicher Liebe, purer Freude, zu schlaflosen Nächten, Sorgen und dennoch kann ich mir schon jetzt keinen Tag mehr ohne den kleinen Mann vorstellen", verrät Justine. Auch über das, was das Elternsein mit ihrer Beziehung macht, verliert sie süße Worte: "Ich hätte nie geglaubt, dass da draußen noch eine Liebe existiert, die größer sein könnte als das, was wir jetzt schon als Eltern füreinander empfinden."

Die frischgebackenen Eltern, die durch ihre humorvolle Präsenz auf Social Media bekannt sind und gemeinsam sogar ein Modelabel gegründet haben, sind bereits seit elf Jahren ein Paar. 2023 stellte Benedikt Justine an ihrem 30. Geburtstag die Frage, ob sie seine Frau werden möchte. 2024 gaben sie sich dann bei einer traumhaften Zeremonie auf Mallorca das Ja-Wort. Der nächste Schritt in ihrer Beziehung ließ nicht lange auf sich warten: Im April dieses Jahres verkündeten die Podcaster, dass sie erstmals Nachwuchs erwarten.

Instagram / justineschlue Justine Grütter-Schlütter und ihr Sohn Lenn

Instagram / justineschlue Justine und ihr Ehemann Benedikt Grütter mit Söhnchen Lenn, November 2025

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt, Juni 2022