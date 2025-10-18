"Unendlich verliebt": Justine Schlütter ist Mama geworden

Es sind zuckersüße News von Justine Schlütter und ihrem Ehemann Benedikt Grütter: Die Influencerin und ihr Partner sind erstmals Eltern geworden. Am 16. Oktober um 14:51 Uhr erblickte ihr kleiner Sohn Lenn das Licht der Welt. Auf Instagram teilt die frischgebackene Mutter die tolle Nachricht mit emotionalen Schwarz-Weiß-Fotos, die die junge Familie zeigen. "Und plötzlich stand unsere Welt still… Ein winziger Herzschlag und seitdem ist alles anders", schreibt sie unter anderem zu den Aufnahmen, die sie mit ihren Fans teilte.

Neben einem Bild von Benedikt, der das Baby zärtlich im Arm hält, und einem Schnappschuss der Hände der frisch gewordenen Eltern und ihres Sohnes, konnten ihre Follower die innige Freude der Familie hautnah miterleben. Justine schreibt außerdem: "Mama und Papa sind überglücklich, ganz stolz und unendlich verliebt. Du bist jetzt schon mehr als alles, was wir uns hätten vorstellen können." Zahlreiche Fans und Weggefährten der Influencerin gratulieren in den Kommentaren zu diesem besonderen Ereignis. Auch Kollegin Ana Johnson (32), selbst erfolgreiche Influencerin, lässt es sich nicht nehmen, ein paar liebe Worte zu hinterlassen: "Ah! Mit dieser schönen Nachricht kann doch das Wochenende starten… Von Herzen nur das Beste für euch und eine tolle Kennenlernzeit."

Bereits vor rund sechs Monaten verkündete die Influencerin ihre Schwangerschaft mit einer rührenden Botschaft. Damals teilte Justine auf Social Media ein romantisches Video von sich und Benedikt im gemeinsamen Mallorca-Urlaub. Überglücklich zeigte das Paar Justines Babybauch, den Benedikt liebevoll streichelte. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", schrieb die Netz-Bekanntheit zu den Aufnahmen und sorgte damit für riesige Freude bei ihren Fans.

Instagram / justineschlue Justine Schlütter, Mai 2025

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt, Juni 2022

Instagram / justineschlue Justine Schlütter, Influencerin

