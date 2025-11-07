Nach 50 Jahren: Rock-Band Journey kündigt Abschiedstour an

Die US-amerikanische Rockband Journey beendet nach über 50 Jahren voller Musikgeschichte ihre Karriere und verabschiedet sich von ihren Fans mit einer großen Abschiedstournee. Unter dem Namen "Final Frontier" sind 60 Konzerte in Nordamerika geplant, die Ende Februar starten sollen. Das gab die Kult-Band, die 1973 in Kalifornien gegründet wurde, in einer Mitteilung bekannt. Mit dabei sind unter anderem der Gitarrist und Mitbegründer Neal Schon, Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda sowie Drummer Deen Castronovo.

"Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die uns auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief", erklärte Neal in der Ankündigung. Journey wurde in ihrer langen Karriere mit Welthits wie "Don’t Stop Believin’", "Any Way You Want It", "Faithfully" und "Lights" bekannt und erreichte Kultstatus. 2017 nahm die Rock & Roll Hall of Fame die Band in ihre berühmte Riege auf. Zuletzt hatte Journey 2022 mit dem Studioalbum "Freedom" neue Musik veröffentlicht, das ihre 15. LP markierte.

Seit ihrer Gründung ist Journey Generationen von Rockfans ein Begriff. Als Meister ihres Genres erlebte die Band sowohl Triumphe als auch Herausforderungen, doch ihre Hingabe zur Musik blieb stets ungebrochen. Neal und Jonathan sind dabei die beständigen Größen, während Sänger Arnel Pineda, der seit 2007 dabei ist, frischen Wind in die Band brachte. Für die Fans wird es wohl eine emotionale Reise – denn die Konzerte könnten auch das letzte Mal sein, die Rock-Legenden gemeinsam auf der Bühne zu erleben.

Getty Images Journey bei Rock in Rio: Neal Schon und Arnel Pineda auf der Hauptbühne im Olympiapark Rio 2016, September 2024

Imago Neal Schon von Journey live beim Sweden Rock Festival 2024

Getty Images Journey bei ihrer 50th Anniversary Tour im Moody Center in Austin, Texas