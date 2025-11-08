Wie steht es um Chad Stahelskis "Ghost of Tsushima"-Film?

2021 wurde die Verfilmung einer der größten Erfolgsgeschichten von Sony Pictures und PlayStation angekündigt: Das Open-World-Abenteuer "Ghost of Tsushima" soll auf die Leinwand kommen. Seitdem gab es nur minimale Fortschritte in der Produktion. Unter anderem wurde John Wick-Regisseur Chad Stahelski verpflichtet. Der versprach zwei Jahre später gegenüber Screen Rant, dass das Skript fertig sei, der Planung des Drehs aber mehrere Steine im Weg lägen. Der Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood machte die Situation nicht besser. Mittlerweile sind noch einmal zwei Jahre vergangen und ein Drehstart scheint in weiter Ferne zu liegen. Vielen Fans stellt sich zu Recht die Frage: Kommt "Ghost of Tsushima" überhaupt noch ins Kino?

Und dabei hatte Chad so ambitionierte Pläne. Er bezeichnete sich selbst als großen Fan der Videospiel-Reihe, die erst vor wenigen Monaten um einen zweiten Teil namens "Ghost of Yōtei" erweitert wurde. Da die Geschichte im historischen Japan spielt, stellte der Filmemacher sich einen rein japanischen Cast vor, der den Film sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch drehen sollte. Aktuell wird Chad aber wenig Zeit haben, das Projekt weiterzuentwickeln. Denn neben dem fünften "John Wick"-Teil arbeitet er auch mit Henry Cavill (42) an einem "Highlander"-Remake. Vorerst wird es also wohl eher keinen Film geben. Allerdings ist nicht ganz auszuschließen, dass Chad einen Weg findet, das Ganze umzusetzen.

Sollte eine Verfilmung von "Ghost of Tsushima" kommen, steht eines schon fest: Es wird ein bildgewaltiges Abenteuer werden. Das Game spielt im Jahr 1274 und ist auf der japanischen Insel Tsushima angesiedelt – diese existiert tatsächlich im Japanischen Meer zwischen Japan und Südkorea. Zu der Zeit ereignete sich der sogenannte Mongolensturm in Japan, in dem das Mongolische Reich versuchte, europäische und asiatische Länder einzunehmen. Heißt: "Ghost of Tsushima" ist historisch verankert. Der Protagonist heißt Jin Sakai, ein Samurai des Verteidigungsheeres, dessen Ziel es ist, Tsushima von der mongolischen Armee und vor allem dem grausamen General Khotun Khan zu befreien. Das Gesicht und die englische Originalstimme von Jin gehören dem US-Schauspieler Daisuke Tsuji.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Stahelski, Regisseur von "John Wick"

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Stahelski bei der Premiere von "John Wick 4", 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Daisuke Tsuji bei der Broadway-Premiere von „Life of Pi“ im Schoenfeld Theatre in New York City, März 2023