Das liebt Regisseur Chad Stahelski am neuen "John Wick"-Film

Das Warten hat ein Ende! Die John Wick-Fans können in diesem Monat endlich den neuen Streifen auf der großen Leinwand sehen! Mit dabei ist selbstverständlich wieder Keanu Reeves (58) in der Rolle des ehemaligen Auftragskillers. Aber auch Donnie Yen, Scott Adkins und Bill Skarsgård (32) sind Teil des Actionstreifens. Der Regisseur Chad Stahelski könnte wohl kaum stolzer über den großen Anklang in der Fangemeinde sein. Chad verrät nun gegenüber Promiflash, was er am meisten an "John Wick 4" liebt!

"Ich liebe die Welt. Ich liebe die Charaktere", schwärmt der 54-Jährige bei der Premiere in Berlin gegenüber Promiflash. Selbstverständlich habe es ihm auch Keanu, der Darsteller seines Protagonisten mächtig angetan. "Es ist eine fantastische Gelegenheit, kreativ zu sein und hoffentlich etwas zu machen, was das Publikum liebt", fügt Chad hinzu.

Vor wenigen Monaten haben auch die Dreharbeiten für das Spin-off der erfolgreichen Filmreihe "Ballerina" in der tschechischen Hauptstadt Prag begonnen. Laut Collider soll Keanu auch in diesem Film eine Rolle spielen! Wie groß sein Part sein wird, sei jedoch nicht bekannt. Auch dessen Schauspielkollege Ian McShane (80) soll als Winston wieder mit von der Partie sein.

