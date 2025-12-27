Walentina Doronina entzürnt wegen Ex Can Kaplans KI-Scherz

Nach der Feiertagsidylle kracht es wieder bei den Realitystars. Auslöser ist Can Kaplan, der mit einem dreiteiligen Instagram-Post Aleks Petrovic (34) aufs Korn nimmt. Der Temptation Island V.I.P.-Star hatte über Weihnachten mit KI-generierten Bildern für Aufsehen gesorgt. Nun imitiert Can den Stil und schreibt zu seinen eigenen KI-Fotos: "Ein Bild wurde mit KI generiert, eins zeigt mich mit meinem/r neuen Partner/in! Und ein Bild ist aus dem Jahr 2022." Eins der Fake-Bilder zeigt ihn oberkörperfrei im Bett mit Aleks. Doch es ist nicht der maskuline Mann selbst, den dieser Seitenhieb entzürnt...

Stattdessen meldet sich Cans Ex Walentina Doronina (25) zu Wort. Das angekündigte Bild "aus dem Jahr 2022" ist nämlich das Pressefoto von Walentina und Can bei Das Sommerhaus der Stars. Dank der KI-Bearbeitung steht nun allerdings statt Walentina ein Esel im Prinzessinnenkleid an Cans Seite. In ihrer Instagram-Story teilt die 25-Jährige nun Videos von Menschen, die sich über Cans Post aufregen und ihn als demütigend gegenüber Walentina einordnen. In einem der Clips sagt Walentinas bester Freund Fatih Yüksel: "Ist es lustig, eine Frau runterzumachen, die Schläge kassiert hat?" In einem anderen Video, das Walentina repostet, sagt eine Frau: "Geht's dem Typen eigentlich noch gut?"

Walentina und Can waren sogar verlobt, doch im vergangenen Sommer endete ihre Beziehung, nachdem Walentina bei Germany Shore fremdgegangen war. Danach meldete sich die Essenerin mit schweren Vorwürfen zu Wort: Durch die Hand von Can soll sie zum Opfer häuslicher Gewalt geworden sein. Der Unternehmer dementiert diese Anschuldigungen. Walentina hofft, dass im kommenden Jahr vor Gericht für Klarheit gesorgt wird. Derweil zeigt sich Can aktuell an der Seite einer neuen Frau.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan hält die Hand eines KI-bearbeiteten Esels

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten