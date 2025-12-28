Simpler Tipp: Hugh Jackman enthüllt sein Erfolgsgeheimnis

Hugh Jackman (57) hat in einem Interview mit dpa sein Erfolgsgeheimnis verraten. Der Hollywoodstar sagte, sein Rat sei verblüffend einfach: "Mach es einfach!" Für ihn spiele es keine Rolle, ob es sich um ein Amateurprojekt handele oder um ein Handyvideo mit Freunden. Wichtig sei, dass man es einfach tue und schaue, wohin es einen führt. Jackman erinnerte daran, dass er anfangs selbst nie mit einer großen Karriere gerechnet habe, aber schon immer wusste, dass er es einfach versuchen wollte.

Besonders schwärmte der Schauspieler von seiner Zeit auf der Schauspielschule, die für ihn die besten drei Jahre seines Lebens waren. "Ich habe keinen einzigen Tag verpasst", erzählte er. Zuvor hatte er einen anderen Abschluss gemacht und betonte scherzhaft, wie oft er dort den Unterricht geschwänzt habe. Dieses Durchhaltevermögen und die Hingabe zur Schauspielerei haben ihn letztendlich zu einem der gefragtesten Stars Hollywoods gemacht.

Erst kürzlich schwärmte er von der Zusammenarbeit mit Kate am Set des Musikfilms "Song Sung Blue". Bei den Gotham Awards präsentierten sich die beiden bestens gelaunt und nahmen gemeinsam den Musical Tribute Award entgegen. Wie People berichtete, lobte Kate seine einzigartige Fähigkeit, eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen: "Hugh, seine Superkraft ist Verbindung". Umgekehrt zeigte er sich beeindruckt von ihrer Intuition und ihrem Gespür für Timing vor der Kamera. "Ich habe viel von Kate gelernt. Ich habe tatsächlich etwas über das Schauspielern vor der Kamera gelernt", erklärte er und erinnerte sich daran, wie sie in wichtigen Momenten für kreative Entscheidungen kämpfte.

Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in der Alice Tully Hall

Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei einem Gespräch über "Song Sung Blue" im 92NY in New York, 14. Dezember 2025