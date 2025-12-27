Verfluchtes Haus? Kendall Jenner übernachtet nie bei Kylie

Kylie Jenner (28) hat in der aktuellen Folge von The Kardashians verraten, dass ihr Zuhause ihr schlaflose Nächte bereitet – und zwar nicht wegen Partys, sondern wegen Spuk. In ihrem Haus in Los Angeles, sagt die Unternehmerin, gehe es "sehr verflucht" zu. Nachts krache es in den Wänden, und in ihrem Schlafzimmer stürzten plötzlich Dinge zu Boden, während sie schlafe. Schwester Kendall Jenner (30) macht deshalb einen klaren Rückzieher und weigert sich, dort zu übernachten. "Kylies Haus ist zu 100 Prozent verflucht. Ich gehe in ihr Zimmer und bekomme Gänsehaut", erklärte das Model am Telefon in der Sendung – und lehnte ein Sleepover mit einem entschiedenen "Nein!" ab.

Alles begann laut Kylie mit unerklärlichen, lauten Schlägen aus den Wänden. Als sie Mutter Kris Jenner (70) und Scott Disick (42) in der Zentrale von Kylie Cosmetics um Rat bat, kamen zunächst bodenständige Ideen auf: "Ist es wie ein Topf und eine Pfanne?", fragte Kris, während Scott defekte Rohre ins Spiel brachte. Kylie hielt dagegen: "Nein, es ist, als wäre jemand gestürzt." Zur Bestätigung rief sie Make-up-Artist und Freund Ariel Tejada an. Der erzählte von seiner eigenen Schreckensnacht: "Ich bin um 3 Uhr morgens gegangen, weil mich das Klopfen in der Decke fertig gemacht hat", so Ariel in der Folge. Statt aufzugeben, setzte die Reality-Ikone auf Aktion: Kylie lud die Familie – darunter Khloé Kardashian (41) – zur Geisterjagd ein, installierte Kameras und ließ Scott mit Ghosthunter-Gadgets anrücken.

Zwischen EMF-Messgeräten und Nachtkamera kamen auch persönliche Erinnerungen auf den Tisch. Kris erzählte, dass Khloés Sohn Tatum (3) eine besondere Verbindung zu ihrem verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr. (†59) habe – Momente, die die Familie immer wieder an den Zusammenhalt erinnern. Kylie teilte außerdem eine rührende Geschichte über ihren Haarstylisten und engen Freund Jesus Guerrero, der unerwartet verstarb. Kim Kardashian (45) habe von Jesus geträumt, berichtete die Unternehmerin, und er habe aus dem Traum heraus ausrichten lassen, dass er Kylie liebe. Bei all dem Spuk-Talk zeigte sich die Familie so, wie Fans sie kennen: eng, direkt, mit einem Hang zu dramatischen Nächten – und mit genug Humor, um selbst Geisterjagden in eine gemeinsame Kuschelszene im Bett zu verwandeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem engen Freund Jesus Guerrero