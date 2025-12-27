Liz Hurley und Billy Ray feierten Weihnachten im Partnerlook

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) genießen die festliche Zeit gemeinsam. Bei ihrem ersten Weihnachten als Paar setzten die zwei auf einen besonderen Look, wie ein Foto auf Instagram zeigt. Der Countrysänger und die Schauspielerin präsentierten sich darauf in roten Onesies mit weihnachtlichem Muster. Auf dem Kopf trugen beide Rentier-Haarreifen und im Gesicht ein strahlendes Lächeln. Ganz klassisch betitelte Liz ihren Beitrag mit den Worten: "Fröhliche Weihnachten!" Sohnemann Damian Hurley (23) hinterließ ein rotes Herz-Emoji in den Kommentaren.

Kennengelernt hatten sich Elizabeth und Billy Ray 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" in der Karibik. Seit ihrem Red-Carpet-Debüt im Mai in Rom – beim Eröffnungsdinner der Ausstellung "Orizzonti Rosso" – zeigen sie sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit, zuletzt bei den CMA Awards. Dafür schmiss sich der Rocker in einen weit geschnittenen schwarzen Anzug, den er mit einem Cowboyhut und einer Sonnenbrille ergänzte. Die einstige Gossip Girl-Darstellerin wurde in einem roten Kleid mit einem hohen Beinschlitz zum Blickfang des Abends.

Liz hatte schon vor Wochen mit der Planung für ihr diesjähriges Weihnachtsfest gestartet. Anfang November berichtete sie im Gespräch mit LYMA, dass sie jedes Jahr ihre Geschwister in ihr Zuhause in Herefordshire einlädt. "Es sind viele Leute da, wir essen viel. Wir machen das, was für Engländer typisch ist: Wir essen Schokolade, schauen fern und gehen mit den Hunden spazieren", erzählte sie voller Vorfreude und ergänzte: "Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten dieses Jahr nur, dass Billy, mein neuer Freund, sein erstes englisches Weihnachtsfest genießt."

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus an Weihnachten 2025

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville 2025

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin