Mentalität: Das ist HadeB-Lina & Daniels Challenge im Alltag

Lina und Daniel haben kurz nach dem großen Hochzeit auf den ersten Blick-Finale verraten, wie ihr Alltag wirklich läuft – und was sie dabei zusammenschweißt. Im Gespräch mit Promiflash erzählt das Paar, dass die frühere Distanz zwischen den Wohnorten die größte Hürde war. Inzwischen ist es vor allem die unterschiedliche Mentalität von Norden und Süden, die gelegentlich für Schmunzeln sorgt. Beide wirken gelöst und verliebt, als sie schildern, wie sie einander im täglichen Miteinander entgegenkommen, Neues voneinander lernen und dabei sogar über sprachliche Eigenheiten lachen.

"Die Distanz war unser Oberthema. Das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde, wäre manchmal diese Mentalität von Norden und Süden – wo wir uns einfach entgegenkommen müssen und die andere Mentalität kennenlernen dürfen", erklärt die 26-Jährige. Dazu betont sie: "Aber ansonsten würde ich in unserer Beziehung nichts sehen, was kritisch ist." Daniel nickt das ab und ergänzt, dass sie Wörter erklären, die der andere nicht kennt. "Ich finde das immer ganz, ganz witzig, wenn sie mir ein norddeutsches Wort erklärt oder ich dann doch manchmal ein bisschen mehr Dialekt spreche im Alltag", sagt er. Wichtig sei, dass die Kommunikation von Anfang an stimmte. "Wir haben das von Anfang an gut gemanagt, dass wir da auf einer sehr, sehr guten Ebene kommunizieren", so der 31-Jährige.

Vor wenigen Tagen ließen die beiden mit einer großen Neuigkeit aufhorchen: Lina kündigte auf Instagram an, dass sie zu Daniel nach Baden-Württemberg ziehen wird. "Manchmal entscheidet man sich nicht für einen Ort, sondern füreinander", schrieb die Erzieherin offen. Nach dem Finale habe sie Daniel gefragt, ob sie zu ihm kommen könne – und damit einen echten Überraschungsmoment ausgelöst. "Als ich ihn fragte, ob ich zu ihm nach Baden-Württemberg ziehen kann, war er erst einmal sprachlos", verriet Lina ihren Fans. Jetzt steht fest: Ab dem 1. Januar 2026 schreiben die beiden ein neues Kapitel als richtiges Ehepaar unter einem Dach.

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

