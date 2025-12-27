Diogo Jotas (†) Kids laufen bei besonderem Fußballspiel auf

Ein besonders emotionaler Moment ereignete sich an der Anfield Road vor dem Premier-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers. Beide Vereine, für die Diogo Jota (†28) während seiner Karriere gespielt hatte, erinnerten an den Portugiesen, der im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Seine beiden Söhne, Dinis und Duarte, liefen an der Seite von Liverpools Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld und sorgten damit für Gänsehaut bei den Zuschauern. Auch Jotas Witwe, Rute Cardoso, war im Stadion und erlebte die bewegende Zeremonie.

Bereits vor dem Anpfiff wurde unweit des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des Fußballers enthüllt. Es zeigt Diogo mit seiner typischen Herzgeste, dazu den Schriftzug "Forever 20" – eine Hommage an seine Rückennummer, die der FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben wird. Für die Fans war dies das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften seit dem tragischen Unfall. Seine Frau Rute und die beiden Söhne hatten die emotionale Geste sichtlich bewegt verfolgt, nachdem sie schon im August die ersten Saisonspiele ihrer jeweiligen Vereine besucht hatten.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Witwe des Fußballers auf Instagram einen besonders ergreifenden Einblick in ihr Familienleben gewährt. Anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Tochter veröffentlichte Rute Cardoso eine Reihe privater Fotos, auf denen Diogo Jota in liebevollen Momenten mit seiner Familie zu sehen war. Besonders ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem der Fußballer seine Tochter in einer Babytrage hält, berührte die Fans. Zu den Aufnahmen schrieb Rute schlicht: "Ein ganzes Jahr", versehen mit Herz- und Stern-Emoji.

IMAGO / Propaganda Photo Diogo Jotas Söhne Dinis und Duarte, Dezember 2025

IMAGO / Propaganda Photo Virgil van Dijk und Diogo Jotas Söhne Dinis und Duarte, Dezember 2025

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota, seine Frau Rute Cardoso und ihre Kinder