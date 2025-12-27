Überraschung: Harry Styles kehrt mit neuem Song zurück

Harry Styles (31) hat seine Fans am heutigen Abend mit einer unerwarteten Überraschung in Aufregung versetzt. Der Musiker veröffentlichte um 17 Uhr das Video "Forever, Forever" auf YouTube, in dem er die Instrumentalversion des bislang unbekannten Tracks am Klavier spielt. Die Aufnahme stammt von seinem Konzert im italienischen Reggio Emilia im Juli 2023, dem Abschluss seines zweijährigen "Love On Tour"-Marathons. Es ist das erste musikalische Lebenszeichen des Grammy-Preisträgers seit der Veröffentlichung seiner Single "Satellite" im Jahr 2023.

Zuvor hatten sich Spekulationen rund um ein viertes Soloalbum verdichtet – die Fangemeinde spricht bereits von "HS4". Auf X überschlagen sich nach dem Überraschungsrelease die Reaktionen. "Frohe Weihnachten an alle, die allein beim Gedanken an HS4 feiern", schreibt ein Fan hoffnungsvoll. Ein anderer kommentiert: "Eine Benachrichtigung von Harry Styles im Jahr 2025 zu bekommen, in meinem Kinderzimmer voller One Direction-Merch, ist ein Full-Circle-Moment."

Die Fans sind also Feuer und Flamme – gleichzeitig bleibt offen, ob und wann eine vollständige Single oder sogar gleich ein ganzes Album folgt. Manche hoffen auf eine weitere Ankündigung um Mitternacht. In den vergangenen Jahren und Monaten hatte sich Harry weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich privaten Projekten hingegeben – darunter zwei Marathonläufe in Tokio und Berlin sowie der umfangreiche Umbau seines Millionenanwesens in London.

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Harry Styles, November 2022