"Wer wird Millionär?"-Panne: Kandidat bekommt zweite Chance

Beim Weihnachtsspecial der beliebten RTL-Quizshow Wer wird Millionär? kam es zu einem seltenen Vorfall. Kandidat Tom Lorenz rutschte durch eine missverständliche Frage von 8.000 auf nur 500 Euro herab, wie OE24 berichtet. Es ging um die Frage, welcher Körperteil durch Kleidungsstücke mit einer Scrunchnaht und dem resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfang wird. Zur Auswahl standen Brust, Bauch, Oberarm und Po. Tom entschied sich für die Brust, doch richtig wäre der Po gewesen.

Doch nach der Sendung wurde klar, dass die Frage mehrdeutig ausgelegt werden konnte. Grund dafür ist, dass Scrunchnähte nicht nur bei Leggings für eine Betonung des Pos genutzt werden, sondern inzwischen auch in BHs einen Push-up-Effekt erzeugen. RTL überprüfte die Gegebenheiten und räumte den Fehler ein. Als Entschuldigung durfte Tom einen Tag später erneut auf den Kandidatenstuhl zurückkehren.

Der 25-jährige Kandidat zeigte sich erleichtert und äußerte Verständnis dafür, wie die Panne zustande kam. Modefragen dieser Art seien oft knifflig, zumal Begriffe wie Scrunchnaht und ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete nicht jedem geläufig seien. In der Vergangenheit hat "Wer wird Millionär?" immer wieder für Überraschungen gesorgt, doch solch eine Ausnahme in der Kandidatenbehandlung ist eine absolute Seltenheit.

RTL / Stefan Gregorowius Tom Lorenz, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch und die Kandidaten beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special 2025

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

