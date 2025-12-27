"Wer wird Millionär?"-Kandidatin schießt gegen Studiogast

Lea Holtorf aus Hamburg hat beim Weihnachts-Special von Wer wird Millionär? am 25. Dezember auf RTL mit ihrer Schlagfertigkeit überzeugt, als sie bei der 2.000-Euro-Frage ins Grübeln geriet. Gesucht wurde die Funktion von Evelyn Palla – zur Auswahl standen Bahnchefin, Gewerkschaftsbossin, Forschungsministerin oder Grünkohlkönigin. Lea wollte lieber auf Nummer sicher gehen und griff zum 50:50-Joker. In diesem Moment mischte sich jemand aus dem Publikum ein: Ein genervtes Stöhnen hallte durchs Studio.

Statt sich verunsichern zu lassen, drehte Lea den Spieß um. "Wer stöhnt denn da so?", rief sie in den Saal und blickte suchend in die Runde. Günther Jauch (69) reagierte mit gewohnt trockenem Humor und meinte gelassen: "Hier stöhnen immer Menschen." Doch Lea gab sich damit nicht zufrieden. Sie stellte klar, was sie von solchen Reaktionen hält: Die Person, die eben gestöhnt habe, solle sich selbst auf den Stuhl setzen, konterte sie selbstbewusst. Als der Moderator versuchte, die Situation zu entschärfen und erklärte, der Unbekannte sei ja "im Dunkeln geblieben", setzte Lea noch einen drauf und beendete die Szene mit dem Satz: "Immer diese Klugscheißer."

Für das weihnachtliche "Wer wird Millionär?"-Special hatte RTL das Studio besonders stimmungsvoll hergerichtet und dem Quizabend einen festlichen Rahmen gegeben. Rund um Weihnachten setzt der Sender damit auf eine Mischung aus vertrauter Quizspannung und gemütlicher Feiertagsatmosphäre. Für Quiz-Freunde gehören die Spezialfolgen längst zur festen Tradition im deutschen Fernsehen.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Lea Holtorf, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch und die Kandidaten beim "Wer wird Millionär?"-Weihnachts-Special 2025

