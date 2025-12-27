Vor Malou: Tanja Makarić wollte keine Babys mit Ex-Partnern

Große Freude bei Tanja Makarić (28): Die Influencerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am 20. Dezember erblickte ihre Tochter Malou Jolié das Licht der Welt. Auf Instagram nahm sie sich nun die Zeit, Fragen ihrer Fans rund um ihr neues Leben als Mama zu beantworten. Dabei gab sie zu, dass sie sich immer schon eine große Familie gewünscht habe, sich aber lange Zeit nicht vorstellen konnte, mit einem ihrer früheren Partner Kinder zu bekommen. "Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich bin dafür bestimmt. [...] Also, ich habe Kinder schon immer geliebt", erzählte sie und fügte hinzu: "Aber ich wusste, das sind nicht die Partner, mit denen ich jemals Kinder haben wollen würde."

In ihrer Story ließ die frischgebackene Mutter ihre Fans auch an den emotionalen Seiten ihrer Mutterschaft teilhaben. Tanja beschrieb das starke Gefühlschaos, das sie seit der Geburt ihrer Tochter begleitet. Die Hormone hätten sie völlig im Griff, sie erlebe Phasen voller Freude, dann aber auch Wut oder Tränen. "Dann weine ich, weil ich sie so liebe. Das ist so krass", schildert Tanja. Besonders die Gedanken an die Zukunft und das Wohlergehen ihrer kleinen Tochter beschäftigen sie zutiefst. "Ich hoffe, dass keiner ihr schlimme Dinge antut oder sie niemals schlimme Leute in ihrem Leben kennenlernt", betonte sie und ergänzte: "Man kann nur sein Bestes geben. Aber wenn ich in ihr Gesicht gucke – das ist so krass."

In ihrer Fragerunde sprach die 28-Jährige auch offen über die Geburt ihrer Tochter und gewährte ihren Fans dabei tiefe Einblicke in die Stunden im Kreißsaal. Tanja berichtete, dass sie sich eine PDA gewünscht hatte und setzen ließ – doch der Eingriff war alles andere als einfach. Am Ende wirkte die Betäubung überhaupt nicht, weil sie mehrfach falsch lag. Besonders heftig wurde es, als schließlich eine weitere Ärztin zum Einsatz kam. "Dann hat sie einen Nerv getroffen. Der Schmerz war schlimmer als die Wehen", erinnerte sie sich. Die Wehen selbst zog sie so stark in den Rücken, dass sie meinte, sie seien "nicht auszuhalten" gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Anzeige