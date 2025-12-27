Adam Sandler verblüfft über seine jahrzehntelange Karriere

Adam Sandler (59) staunt selbst noch darüber, wie weit ihn seine Karriere gebracht hat: Der Schauspieler und Comedian sprach im Interview mit dem Magazin AARP darüber, wie überraschend sich sein Hollywood-Erfolg nach all den Jahren für ihn anfühlt. Seit den neunziger Jahren steht er im Rampenlicht, gab unzählige Interviews, lief über rote Teppiche. Doch auch nach drei Jahrzehnten sagt der Star, dass ihn das ständige Gerede über seine Person regelrecht "verrückt" mache.

Im Gespräch erklärte Adam, er habe nie geplant, einmal am Höhepunkt Hollywoods anzukommen, sondern sei einfach immer "weiter marschiert". Dennoch gebe es Momente, in denen er innehält und erstaunt zurückblickt. "Es ist fast so, als würde man den Fernseher einschalten und einen alten Film von sich sehen. Man denkt sich nur: 'Mann, war ich mal dünn!'", scherzte er. Gleichzeitig betonte der 59-Jährige, dass er seit seinen Anfängen in den neunziger Jahren mit demselben Team zusammenarbeitet und diese Loyalität seinen Weg geprägt habe: "Wir fühlen die Höhen und Tiefen zusammen", sagte er.

Noch während seiner Zeit bei Saturday Night Live von 1990 bis 1995 legte er den Grundstein für seine spätere Filmkarriere mit Kultklassikern wie "Happy Gilmore" und "Billy Madison". Zuletzt erklärte er im "Little Gold Men"-Podcast, dass er seine früheren Werke heute kritisch sieht: "Im Moment dachte ich damals, ich tue das Richtige, aber rückblickend gibt es immer Dinge, die ich anders gemacht hätte." Trotzdem halte er an den Projekten fest, da sie ihm seinerzeit viel bedeutet haben.

Getty Images Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

MOVIESTORE COLLECTION LTD / action press Carl Weathers und Adam Sandler in "Happy Gilmore", 1996