Das waren die größten Promi-Streitigkeiten im Jahr 2025

Zum Jahresende 2025 blickt die Glamourwelt auf ein Jahr voller Zoff zurück. Brooklyn Peltz-Beckham (26) blieb bei gleich mehreren großen Beckham-Familienereignissen fern. In Großbritannien sorgte außerdem Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) rund um seine Weihnachtshochzeit mit Holly Ramsay für Aufsehen, weil er fast die gesamte Familie von der Gästeliste strich. In den USA geriet Sabrina Carpenter (26) mit dem Weißen Haus und Donald Trump (79) aneinander, nachdem ihre Musik in migrationspolitischen Clips auftauchte. Parallel lieferten sich Kendrick Lamar (38) und Drake (39) ein Dauerfeuer an Diss-Tracks, während Nicki Minaj (43) gleich mehrere Fronten eröffnete – unter anderem gegen Cardi B (33). Und auch im Reality- und Pop-Kosmos knisterte es: Bei Selling Sunset eskalierte der Streit zwischen Chrishell Stause (44) und Nicole Young (55), während Fans bei Taylor Swift (36) und Charli XCX (33) spitze Lyrics als Botschaften verstanden. 2025 war bei den Promis somit alles – nur kein stilles Jahr.

Besonders intensiv verfolgten Fans den Familienkrach bei den Beckhams. Brooklyn fehlte unter anderem bei Davids (50) 50. Geburtstag, beim Familienwochenende in den Cotswolds und beim glamourösen Dinner in London. David schrieb etwa nach einem Angelausflug auf Instagram: "Du wurdest vermisst, Brooklyn." Grund des Zerwürfnisses soll Brooklyns Hochzeit mit Nicola Peltz (30) im Jahr 2022 sein, bei der Meinungsverschiedenheiten über das Hochzeitskleid der Braut eskalierten. Adam Peaty liegt ebenfalls mit seiner Familie im Clinch. Es soll zum Streit gekommen sein, als Adams Mutter Caroline nicht zu Hollys luxuriösem Junggesellinnenabschied eingeladen wurde. Daraufhin soll Adam fast die gesamte Peaty-Familie von der Trauung ausgeladen haben – einzige Ausnahme: Schwester Bethany.

Auch Sabrina Carpenter lieferte sich 2025 einen Schlagabtausch. Auf X distanzierte sie sich von einem Video des Weißen Hauses, das ihren Song "Juno" für Propagandazwecke nutzte: "Dieses Video ist böse und widerlich. Zieht mich oder meine Musik niemals für eure unmenschliche Agenda heran", zitierte unter anderem Variety ihren Post. Kendrick Lamar legte sich wiederum in seinem Hit "Not Like Us" mit Drake an. Im Diss-Track nannte er ihn einen "Pädophilen" und ging auch dessen Crew an. Nicki Minaj zündelte online gleich an mehreren Stellen. Unter anderem kritisierte sie Cardi B, SZA (36) und Roc Nation. Auch zwischen Taylor Swift und Charli XCX soll eine Fehde herrschen, wie Fans verschiedenen Songzeilen entnehmen wollen. Im Reality-Universum flogen ebenfalls die Fetzen. In "Selling Sunset" eskalierte ein Streit zwischen Chrishell Stause und Nicole Young so sehr, dass Nicole am Ende ihren Job verlor.

In diesen oft öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten zeigen sich nicht nur berufliche Spannungen, sondern auch private Verletzlichkeiten der Stars. Die Beckhams beispielsweise mussten sich mit der Tatsache abfinden, dass Brooklyn und Nicola ihr eigenes Leben abseits der berühmten Familie führen wollen. Adam Peaty hingegen sah sich gezwungen, sich zwischen seiner Familie und einer harmonischen Hochzeit mit Holly zu entscheiden. Und ob bei Taylor Swift und Charli XCX oder bei Cardi B und Nicki Minaj: Ihre musikalischen Aussagen und Meinungsverschiedenheiten spiegeln nicht nur persönliche Konflikte, sondern auch die immense öffentliche Erwartung und den konstanten Druck wider. Hier prallen der starke Fankult und der Druck des Popgeschäfts aufeinander – ein Cocktail, der 2025 für allerhand Lärm sorgte.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV Video Music Awards 2025

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024