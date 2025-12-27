Familie Mahomes feiert ihr erstes Weihnachtsfest zu fünft

Weihnachtszauber im Hause Mahomes: Brittany und Patrick Mahomes (30) haben ihr erstes Fest als Familie zu fünft gefeiert – zu Hause, mit jeder Menge Glitzer, Geschenken und einer Extraportion Santa. Auf Instagram zeigte Brittany intime Einblicke in den Tag mit Sterling Skye (4), Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III (3) und Nesthäkchen Golden Raye Mahomes. Los ging es mit einem stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Familienfoto im Freien, danach strahlten die Kinder in professionellen Aufnahmen mit dem Weihnachtsmann um die Wette. Mit dabei: ein kurzer Tränchen-Moment, als Santa die kleine Golden im Arm hatte.

Später wurde es richtig gemütlich: Brittany teilte weitere Privatszenen vom Weihnachtsmorgen. Die drei Kinder trugen passende grüne Pyjamas mit Lebkuchen-Motiven und Zuckerstangen, Golden posierte zusätzlich mit einem Mini-Weihnachtsmützchen. In der Stube tobte die Rasselbande mit neuen Spielzeugen, während Mama und Papa noch einmal in karierten Familien-Pyjamas in Grün und Blau fürs Gruppenfoto zusammenrückten. Ein Detail ließ Fans aufhorchen: In der letzten Aufnahme trägt Patrick eine Kniebandage – der NFL-Star erholt sich weiterhin von einer Verletzung. Brittany schrieb dazu schlicht: "Frohe Weihnachten", und ließ die Bilder sprechen.

Schon zu Thanksgiving vor ein paar Wochen begeisterten Brittany und Patrick ihre Fans mit herbstlichen Familienfotos. Damals zeigten die beiden stolz, wie harmonisch ihr Alltag mit drei kleinen Kindern verläuft. Die Jüngste im Bunde, Golden, trug das gleiche Strickkleid wie ihre Mutter, während Sterling in festlichem Rot und Bronze im karierten Hemd die Herzen ihrer Follower eroberten. Brittany schrieb unter einen der Posts einfach: "Frohes Thanksgiving". Auf einem weiteren niedlichen Schnappschuss war zu sehen, wie Patrick der kleinen Golden einen liebevollen Kuss auf die Stirn gab.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids, Dezember 2025

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und ihre Kids, Dezember 2025

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025