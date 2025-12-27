Martin Rütter empfiehlt Eierlikör für Hunde an Silvester

Hunde-Experte Martin Rütter (55) sorgt kurz vor Silvester mit einem ungewöhnlichen Tipp für Gesprächsstoff. Im Interview mit RTL rät der bekannte Coach Hundehaltern dazu, ihren Vierbeinern in der Silvesternacht einen kleinen Schuss Eierlikör zu geben. Damit sollen die Vierbeiner gelassener durch die lauten Stunden rund um den Jahreswechsel kommen. Martin betont, dass es nur um minimale Mengen gehe und keinesfalls darum, dem Tier eine ganze Flasche zu verabreichen. Mit seinem Hinweis wendet er sich an alle Halter, deren Hunde unter Feuerwerk, Böllern und Dauerknallen massiv leiden und die nach einer zusätzlichen Unterstützung suchen.

Im Interview erklärt Martin: "Auch wenn die Nation jetzt aufschreit: Der Dr. Rückert, ein hochgeschätzter Tierarzt, und ich haben eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör." Die Dosis sei jedoch entscheidend, betont der Hundeprofi. "Mir ist klar, dass Alkohol für Hunde giftig ist. Man darf es auf keinen Fall literweise betreiben. Nicht eine ganze Pulle rein", führt er seine Erklärung weiter aus. Tierarzt Ralph Rückert, auf den sich Martin im Gespräch bezieht, beschreibt auf seiner Webseite, dass Alkohol in korrekt berechneter Menge ein "recht potentes Sedativum mit angstlösender Wirkung" sein könne und verrät, dass sein eigener Terrier Nogger an Silvester zweimal einen Esslöffel Eierlikör bekomme. Als Beispiel führt er an: Ein mittelgroßer Hund von etwa 15 Kilogramm könne in zwei Portionen insgesamt 30 Milliliter eines 20-prozentigen Eierlikörs erhalten. Die "Formel" laute: 15 (Körpergewicht) x 0,4 x 100 / 20 (Alkoholanteil des Eierlikörs) = 30 Milliliter Eierlikör. Der Tierarzt betont jedoch ausdrücklich, dass diese Empfehlung nur ein Erfahrungswert sei und keine tiermedizinische Dosierungsanleitung. Mit maximal 0,4 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht bewege man sich seiner Meinung nach jedoch deutlich unterhalb einer gefährlichen Grenze.

Martin, der als führender Hunde-Experte in Deutschland bekannt ist, spricht regelmäßig über die Bedürfnisse und Probleme von Hunden und ihren Besitzern. Der Vorschlag, Eierlikör als kurzfristige Beruhigungsmethode einzusetzen, dürfte jedoch viele überraschen. Der Hundeprofi, der derzeit seine letzte Tour plant, ist für seine direkte und humorvolle Art bekannt. Er greift die Alltagsprobleme von Hundehaltern auf, macht klare Ansagen und stellt dabei die Vierbeiner und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Dafür schätzen und bewundern ihn seine Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, Hundeprofi

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Martin Rütter in Bremen, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi