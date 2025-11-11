Belästigungsklage: Freispruch für "Squid Game"-Darsteller

Der südkoreanische Schauspieler O Yeong-su (81) stand im Zentrum eines Berufungsverfahrens wegen sexueller Nötigung. Wie das Portal Allkpop berichtet, fällte die Strafkammer 6-1 des Bezirksgerichts Suwon am Dienstag ein endgültiges Urteil: Der Squid Game-Darsteller wird von allen Anschuldigungen freigesprochen. Das hebt auch das ursprüngliche Urteil auf. In erster Instanz war Yeong-su schuldig gesprochen und zu acht Monaten Haft sowie 40 Stunden in einem Programm zur Behandlung sexueller Gewalt verurteilt worden. Berufung wurde nicht nur von der Verteidigung des Seriendarstellers, sondern auch von der Staatsanwaltschaft eingelegt – letztere forderte eine insgesamt einjährige Haftstrafe.

Der 81-jährige Yeong-su gab im Gerichtssaal eine Erklärung ab, in der er zwar seine Unschuld beteuerte, sich aber für das Verfahren entschuldigte: "In meinem Alter schäme ich mich, vor Gericht zu stehen. Wenn mein damaliges Verhalten falsch war und als Straftat angesehen wird, werde ich die Konsequenzen akzeptieren. Aber auch jetzt noch glaube ich, dass nichts an meinem Verhalten als unanständig angesehen werden kann." Angeklagt wurde Yeong-su von einer ehemaligen Co-Darstellerin eines Theaterstücks. Sie warf ihm vor, sie im Rahmen der Aufführung in der südkoreanischen Stadt Daegu 2017 ohne ihre Zustimmung umarmt und geküsst zu haben. Zudem soll er sie vor ihrer Wohnung auf die Wange geküsst haben. Bekannt wurden die Vorwürfe aber erst 2021, als die anonyme Frau Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattete.

Yeong-su ist bereits seit den 1960er Jahren als Schauspieler aktiv. In seiner Heimat war er zunächst vor allem als Darsteller auf der Theaterbühne bekannt – bis heute spielte er in über 200 Stücken mit. Internationale Bekanntheit erlangte er 2021 durch seine Schlüsselrolle in der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game". In der ersten Staffel des brutalen Thrillers verkörperte er Spieler Nummer 001, Oh Il-nam. Der alte Mann verbündet sich im Laufe der Spiele mit Protagonist Gi-hun (Lee Jung-jae, 52). Es scheint zunächst, als würde Il-nam in dem Spiel sein Leben lassen. Doch am Schluss stellt sich heraus, dass er seinen Tod vortäuschte: Nachdem Gi-hun die Spiele gewonnen hatte, treffen sie sich wieder und er offenbart, der eigentliche Organisator zu sein. Für seine Darstellung wurde Yeong-su sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Getty Images O Yeong-su im September 2022

Getty Images O Yeong-su bei einem "Squid Game"-Event von Netflix im Juni 2022

