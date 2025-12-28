Laura und Bauer Friedrich genossen ersten gemeinsamen Urlaub

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann genießen nach dem offiziellen Ende der Dreharbeiten von Bauer sucht Frau ihre junge Liebe in vollen Zügen. Der Spargelbauer und die Lehrerin teilen nun Eindrücke aus ihrem ersten gemeinsamen Urlaub als Paar. Auf der Ostseeinsel Rügen fanden sie Anfang Oktober nicht nur Erholung, sondern auch jede Menge Gelegenheit, ihre Zweisamkeit zu genießen. Laura teilte auf Instagram eine ganze Reihe von Einblicken in die Reise, die für die beiden ganz spontan begann. "Wir haben erst auf der Fahrt spontan entschieden, wo es hingeht. Es war so schön", kommentierte sie in ihren Storys.

Die Impressionen aus Rügen, die Laura mit ihren Fans teilte, erzählen von einem romantischen Kurzurlaub. Neben Selfies des frisch verliebten Paares zeigte sie auch stimmungsvolle Bilder von der Ostseeküste, Spaziergängen am Strand und Kulinarik-Highlights wie frische Fischbrötchen. Gestartet ist das Abenteuer am 10. Oktober, wie ein Hinweis in Lauras Story verriet. "Direkt nach dem Wiedersehen im Oktober sind Friedrich und ich gemeinsam (undercover) in den Urlaub gefahren", schrieb die Influencerin weiter. Für Friedrich und Laura war die Reise nicht nur eine willkommene Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, sondern auch ein erster Test für das Reisen als Paar.

Statt vorschnellen Entscheidungen setzten die beiden ganz bewusst auf Entschleunigung und nahmen sich weiter Zeit füreinander – auch über die Feiertage hinweg. "Ich mache gerade mein Referendariat in Hessen", erklärte Laura Bild und fügte hinzu: "Gegen Ende 2026 muss ich wissen, in welchem Bundesland ich mich als Lehrerin verbeamten möchte. So habe ich also noch Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich zu Friedrich nach Nordrhein-Westfalen ziehe." Ein Umzug steht für die Lehrerin aus Hessen und den Spargelbauern aus Nordrhein-Westfalen deshalb noch lange nicht auf dem Plan.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Laura und Friedrich bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige