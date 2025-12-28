Französische Schauspiellegende Brigitte Bardot ist gestorben

Brigitte Bardot ist tot. Die französische Film-Ikone starb im Alter von 91 Jahren, wie ihre Stiftung, die Fondation Brigitte Bardot, am Sonntag in Paris bestätigte. "Die Stiftung Brigitte Bardot gibt mit unsäglicher Trauer den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt", hieß es in der Mitteilung. Die Nachricht verbreitete die Organisation am Vormittag und machte damit öffentlich, was in Frankreich sofort für Trauer und Erinnerungen sorgte. Zum Zeitpunkt und den Umständen des Todes ist bisher nichts bekannt.

In den vergangenen Monaten hatte Brigitte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So lag die berühmte Schauspielerin bereits vor fünf Wochen für mehrere Tage im Krankenhaus von Toulon. Warum sie damals behandelt werden musste, wurde nie offiziell bekanntgegeben. In einem Interview mit La Parisienne hatte Brigitte offen zugegeben: "Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer." Trotz wiederholt kursierender Gerüchte um ihren Tod hatte die Filmikone solche Falschmeldungen noch im Oktober als "Fake-News" zurückgewiesen.

Brigitte wurde 1934 in der Hauptstadt Frankreichs geboren, wurde als Schauspielerin und Sängerin weltberühmt und prägte mit Filmen wie "Und immer lockt das Weib" das Bild des französischen Kinos der fünfziger Jahre. Abseits der grellen Scheinwerfer pflegte Brigitte ein Leben, das immer stärker von ihrer Liebe zu Tieren bestimmt war. Freunde und Wegbegleiter beschrieben sie in Interviews französischer Medien immer wieder als entschlossene, aber in ihrem privaten Umfeld sehr zugewandte Persönlichkeit, die sich auf ihrem Anwesen am liebsten um gerettete Tiere kümmerte. Ihre Stiftung wurde zu einem Herzensprojekt, über das sie laut früheren Aussagen "konkrete Hilfe und Schutz" für Tiere organisieren wollte.

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

