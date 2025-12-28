Das könnte mit Brigitte Bardots Millionen-Erbe passieren

Brigitte Bardot (91) ist tot – die französische Filmikone starb im Alter von 91 Jahren in Paris. Zurück bleibt nicht nur ein monumentales Lebenswerk, sondern auch ein Millionen-Erbe, das nun Fragen aufwirft: Wer profitiert, was umfasst der Nachlass, und wohin fließt das Geld? Nach Informationen aus ihrem Umfeld wird ihr persönliches Vermögen auf rund 65 Millionen US-Dollar (umgerechnet 55.145.499 Euro) geschätzt, dazu kommen Werte ihrer Tierschutzstiftung - das berichtet das Magazin OE24. Teil des Nachlasses ist auch das sagenumwobene Anwesen Le Castelet in Cannes, das Bardot über Jahrzehnte zu ihrem privaten Refugium machte. Als möglicher Erbe gilt ihr Sohn Nicolas-Jacques Charrier, doch auch Tierschutzorganisationen könnten bedacht sein.

Bardot hatte sich seit den 80er-Jahren zunehmend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und ihre Berühmtheit für den Tierschutz eingesetzt. 1986 gründete sie die Fondation Brigitte Bardot, die nach früheren Angaben mit mehr als 21 Millionen Euro ausgestattet war und weltweit Projekte unterstützt – von Auffangstationen über Farmen bis zu Partnern wie Sea Shepherd. Finanziert wurde die Arbeit der Stiftung auch durch Versteigerungen aus ihrem Privatbesitz. Neben dem Bargeld- und Anlagevermögen zählen zu Bardots Werten markenprägende Rechte, Lizenzen, Erinnerungsstücke und ihr historisches Domizil an der Côte d’Azur. Ob ein Testament bestimmte Quoten für die Stiftung oder andere Organisationen festlegt, war zunächst nicht öffentlich.

Die Nachricht von Bardots Tod hatte ihre Stiftung mit deutlichen Worten der Trauer bekannt gegeben und in Frankreich eine Welle an Erinnerungen ausgelöst. Zu Lebzeiten setzte sich Brigitte nicht nur durch ihre beeindruckenden Filmrollen in Streifen wie "Und ewig lockt das Weib" unsterblich in der Filmgeschichte fest, sondern auch durch ihr Engagement für den Tierschutz. Ihre 1986 ins Leben gerufene Fondation Brigitte Bardot war ein Herzensprojekt, das sie bis in ihre letzten Tage unterstützte. In Cannes galt Le Castelet als ihr sicherer Hafen, fernab der Öffentlichkeit und sich aufs Wesentliche konzentrierte: Ruhe, Nähe zu ihren Vierbeinern und lange, stille Abende mit Blick aufs Meer.

Brigitte Bardot wurde im Laufe ihres Lebens nicht nur zum Symbol einer Ära, sondern auch zur Streiterin für Rechte der Schwächsten. Ihre Biografie umfasste Höhen und Tiefen, die sie gleichermaßen in den Fokus der Öffentlichkeit rückten. Privat heiratete sie mehrfach, doch nur mit ihrem ersten Ehemann Jacques Charrier bekam sie ein Kind. In einem Statement nach ihrem Tod äußerte ihre Stiftung: "Mit unsäglicher Trauer geben wir den Verlust unserer Gründerin bekannt." Die genauen Umstände ihres Todes wurden nicht genannt, doch hinterlässt sie eine beeindruckende Lebensleistung, die noch viele Generationen inspirieren dürfte.

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

Brigitte Bardot in den Sechzigern in Frankreich

Getty Images Brigitte Bardot bei einem Event in Paris im Mai 2006