Kim Virginia verrät: Darum meldet sich Nikola nicht im Netz

Auf dem Social-Media-Profil von Nikola Grey (29) herrscht aktuell Funkstille – und die Fans des Realitystars rätseln, was hinter seinem plötzlichen Rückzug steckt. Nun äußert sich seine Ehefrau Kim Virginia (30) in einer Instagram-Fragerunde zu diesem Thema: Sie verrät, dass die beiden "in einer großen Krise" stecken und an ihrer Ehe arbeiten. "Dass Nikola sich aktuell nicht meldet oder nichts postet, hat seine Gründe. Ob und wann er darüber sprechen möchte, soll ganz allein seine Entscheidung sein", betont sie.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin macht zudem deutlich, dass sie und Nikola trotz der belastenden Situation einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Während es in ihrer Beziehung kriselt, haben sie sich geschäftlich fest vorgenommen, an einem Strang zu ziehen und zusammenzuarbeiten. Details zu ihren Problemen möchten die beiden jedoch nicht öffentlich machen, um falschen Spekulationen keinen Raum zu geben. "Die genauen Gründe möchten wir bewusst privat halten, weil es Dinge sind, die uns beide sehr beschäftigen und verletzen", erklärt Kim.

Erst vor wenigen Tagen sprach Kim im Netz offen über eine räumliche Trennung. Nach wochenlangen Streitereien und gescheiterten Zukunftsplänen betonte die Reality-Darstellerin, dass Nikola "vorerst nicht mehr bei mir wohnen" werde. Sein geplanter Umzug nach Deutschland sei jedoch vom Tisch. "Nach allem, was passiert ist, hat es Zeit gebraucht... und die braucht es auch weiterhin... um für uns herauszufinden, was im Moment der richtige Weg ist", verriet sie. Ob sie als Paar noch eine Chance haben, ließ sie offen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar