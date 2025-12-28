Nächste Stufe: Jennifer Garner bringt Kochformat zu YouTube

Jennifer Garner (53) geht mit ihrer beliebten "Pretend Cooking Show" den nächsten Schritt und bringt das Format jetzt offiziell zu YouTube. Die Schauspielerin kündigte auf Instagram an, dass ab sofort alle Folgen ihres Hobby-Kochformats – alte wie neue – gebündelt auf einem eigenen Kanal zu finden sind. Gedreht wird laut People Magazine in ihrer heimischen Küche, und pünktlich zu den Feiertagen legt Jennifer mit einer Reihe spezieller Feiertagsepisoden los. "Danke, dass ihr euch unseren Unsinn anseht", richtete Jennifer an ihre Fans.

Die "30 über Nacht"-Darstellerin präsentiert in dem Format ihre Lieblingsrezepte – von deftigen Klassikern wie Boeuf Bourguignon und Süßkartoffel-Black-Bean-Chili bis zu Kürbis-Ahorn-Muffins. Schon auf Instagram erfreute sich die Reihe großer Beliebtheit bei den Followern. Dabei lädt die Schauspielerin auch immer wieder prominente Gäste an den Herd, um sie zu unterstützen. Neben Fernsehköchin Ina Garten war zuletzt sogar Jennifers Mutter Patricia Ann zu sehen. Das Mutter-Tochter-Duo verriet im Herbst ihr originales Familienrezept für Hähnchen-Enchiladas und begeisterte damit die Fans.

Neben ihrer Schauspielkarriere scheint Jennifer mit ihrer Kochshow eine weitere kreative Plattform gefunden zu haben. Damit teilt sie nicht nur ihre Leidenschaft fürs Kochen, sondern auch persönliche und familiäre Anekdoten – ganz zur Freude ihrer treuen Fangemeinde. Trotz ihres neuen YouTube-Kanals stehen für Jennifer jetzt aber erstmal gemütliche Feiertage mit der Familie an. Gemeinsam mit Ex-Mann Ben Affleck (53) verbringt sie Weihnachten mit ihren gemeinsamen Kindern Violet (20), Seraphina (16) und Samuel (13) in Los Angeles.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner (r.) mit ihrer Schwester und ihrer Mutter im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner, Schauspielerin