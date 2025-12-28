Die Fans trauern um verstorbene Ikone Brigitte Bardot (†91)

Die Anteilnahme ist groß: Brigitte Bardot ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die französische Filmikone, die in Paris weltberühmt wurde und über Jahrzehnte Leinwände und Schlagzeilen prägte, wird von Fans und Wegbegleitern betrauert. In den sozialen Netzwerken sammeln sich seit der Todesmeldung Beileidsbekundungen aus aller Welt. Unter einem Beitrag von Promiflash schreiben User bewegte Worte und erinnern an eine Künstlerin, die Generationen geprägt hat. Viele verneigen sich vor der Frau, die als Inbegriff der französischen Eleganz galt und zugleich eine klare Haltung abseits des Rampenlichts zeigte.

Besonders in den Kommentaren fällt die Mischung aus Verehrung und Dankbarkeit auf. "Und wieder geht eine Legende. R.I.P.", heißt es unter einem der Posts von Promiflash. Andere halten es schlicht: "Mein herzliches Beileid." Immer wieder wird ihr Einsatz für Tiere gewürdigt, der sie seit Jahrzehnten begleitete. "Eine der schönsten Frauen der Welt und vor allem mit dem größten Herz. Ihr Engagement im Tierschutz war einzigartig! Ruhe in Frieden, du Heldin", schreibt eine Nutzerin. Bereits am Vormittag hatte ihre Stiftung den Tod der Schauspielerin öffentlich gemacht. Details zu Zeitpunkt und Umständen wurden bisher nicht genannt.

In französischen Medien wurde in den vergangenen Monaten immer wieder über den Gesundheitszustand der Schauspielerin berichtet. Bereits vor fünf Wochen musste sie für mehrere Tage ins Krankenhaus in Toulon eingeliefert werden. Auch damals blieb vieles unklar, doch Brigitte selbst erklärte gegenüber La Parisienne: "Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer." Noch im Oktober hatte sie Gerüchte über ihren Tod entschieden als "Fake-News" bezeichnet.

Getty Images Brigitte Bardot, französische Schauspielerin

Getty Images Brigitte Bardot bei einem Event in Paris im Mai 2006

