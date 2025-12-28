Romina Palm meldet sich nach Kreuzband-OP bei ihren Fans

Romina Palm (26) hat sich nach ihrer Knieoperation bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. Nach einem Skiunfall, bei dem sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, zeigt ein Clip, wie sie sich einen Tag und wenige Stunden vor der Operation filmt. Das kurze Video endet mit einer Aufnahme, die Romina lächelnd im Krankenhausbett zeigt. Dazu schreibt sie: "OP geschafft" und ergänzt in der Bildunterschrift: "Huhu kleines Zeichen – OP gut überstanden. Hab jetzt wieder ein Kreuzband!"

Auch in ihrer Story teilt sie ein paar Einblicke. Ein Video zeigt die Influencerin, während sie Propofol in ihrem Kreislauf hat. "Ne, ist mega. Ist super. Warum gibt es das nicht für zu Hause?", sagt sie offensichtlich benommen von dem Narkosemittel. In einer weiteren Story bedankt sie sich persönlich bei den Helfern des Krankenhauses und stellt klar, dass sie sich sehr gut aufgehoben fühlt. Bei der Operation hat Romina sogar zugeguckt. "Ich erspare euch die Aufnahmen", kommentiert die Mutter einer Tochter das Ganze.

Der Skiunfall ereignete sich laut Romina direkt bei ihrer ersten Abfahrt. "Es waren einfach zu viele Menschen auf der Piste", erzählte das Model ihren Followern. Glücklicherweise war ihr Verlobter Christian Wolf (30) sofort an ihrer Seite und organisierte alles Notwendige. Die Verletzung selbst ist für sie nicht die erste dieser Art. "Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke", verriet die Influencerin in ihrer Story.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

rominapalm Influencerin Romina Palm nach einem Ski-Unfall im Dezember 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025