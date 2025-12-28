Drei Fehlgeburten: Haben Jil & Oliver Sanne Angst ums Baby?

Jil Rock und Oliver Sanne (39) dürfen sich auf Nachwuchs freuen – ein kleiner, großer Lichtblick nach einer bisher schweren Zeit. Denn das Paar musste zuvor den Verlust von gleich drei Schwangerschaften verkraften. Gegenüber Promiflash äußerte sich Oliver jetzt zu der Frage, ob eine gewisse Angst in der Schwangerschaft mitschwingt: "Natürlich haben wir Bedenken, es wäre gelogen, wenn wir etwas anderes sagen würden. Wer mehrere Verluste erlebt hat, geht nicht mehr unbeschwert in eine Schwangerschaft. Jeder positive Test bringt nicht nur Freude, sondern auch Erinnerungen, Zweifel und diese leise Sorge im Hinterkopf, ob diesmal wirklich alles gut geht."

Besonders für Jil stellen diese Monate sowohl körperlich als auch emotional eine große Belastung dar. "Jil war jetzt 2025 quasi drei Zyklen hintereinander schwanger, ohne dazwischen überhaupt eine richtige Pause zu haben. Wir beziehungsweise vor allem sie hat körperlich und seelisch enorm viel durchgemacht. Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ist diese Schwangerschaft für uns ein kleines Wunder", meint der Ex-Rosenkavalier. Die dramatischen Erfahrungen der vergangenen Zeit haben das Paar natürlich deutlich geprägt. "Ja, wir sind vorsichtig. Ja, wir haben Tage, an denen uns auch Angst begleitet, aber mittlerweile sind wir eigentlich durchweg positiv und genau das ist das Wichtigste. Positiv sein und bleiben! Das unterstützt den Körper", stellt der werdende Vater klar. Für alle Menschen, die Ähnliches erlebt haben, hat Oliver eine klare Botschaft: "Verluste sind kein Tabuthema, und man ist damit nicht alleine. Hoffnung muss trotz Angst existieren. Wir freuen uns auf alles, was kommt und drücken allen die Däumchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben."

Die erste Zeit der Schwangerschaft war für die Influencerin generell nicht ganz leicht. Denn Jil kämpfte in den ersten Wochen mit starker Übelkeit, die sie zu einigen Veränderungen im Alltag zwang. Oliver erzählte Promiflash: "Jil ist im Alltag unglaublich aktiv – sie arbeitet Vollzeit, hat einen Nebenjob, kümmert sich um die Familie, den Haushalt und ist immer für ihre Freunde da. Sie ist einfach eine absolute Powerfrau und ein Energiebündel." Die Schwangerschaft zwang sie jedoch, einen Gang runterzuschalten – gar nicht so einfach für die Powerfrau. "Ich versuche, sie dabei so gut ich kann zu unterstützen, sie ein bisschen zu entschleunigen und ihr den Rücken freizuhalten, damit sie die Schwangerschaft auch genießen kann", so der Reality-TV-Star. Zum Glück ließ die starke Übelkeit zuletzt etwas nach.

Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, Juni 2025

