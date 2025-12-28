Eilmeldung: Film-Ikone Brigitte Bardot ist tot

Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot (91) ist verstorben. Das verkündete die Fondation Brigitte Bardot offiziell am 28. Dezember 2025. In einer Mitteilung lautet es unter anderem: "Die Stiftung Brigitte Bardot gibt mit unsäglicher Trauer den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt." Der genaue Zeitpunkt und die Hintergründe ihres Ablebens sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zuletzt kämpfte sie mit ihrer Gesundheit.

