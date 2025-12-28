Rasanter Aufstieg: Dieser koreanische Film erobert Netflix

Der koreanische Science-Fiction-Film "The Great Flood" feiert einen sensationellen Start auf Netflix und hat es unmittelbar nach seiner Veröffentlichung am 19. Dezember auf Platz eins der globalen Filmerankings des Streamingdienstes geschafft. Der Film spielt am letzten Tag der Erde und erzählt die Geschichte einer Gruppe von Menschen, die in einem überfluteten Apartmentkomplex ums Überleben kämpfen. Im Mittelpunkt stehen Kim Da Mi in der Rolle der Mutter Anna und Park Hae Soo (44), bekannt aus Squid Game, als Sicherheitsprofi Hee Jo.

Die Mischung aus Katastrophenkino und Science-Fiction kommt nicht überall gleich an, aber an Klickzahlen mangelt es nicht. Gelobt werden vor allem die intensiven, in sich geschlossenen Schauplätze und die emotionalen Momente im engen Korridor der überfluteten Wohnblöcke. Für Staunen sorgen die technisch aufwendigen Wasserszenen: Das Team arbeitete mit dem "Dry for Wet"-Verfahren, um die trügerische Ruhe und den Druck unter Wasser glaubhaft zu inszenieren. "Ich dachte erst, es ist ein geradliniger Katastrophenfilm, aber wie sich die Geschichte entfaltet, ist faszinierend", zitiert das Branchenportal AllKpop einen Zuschauer. Gleichzeitig polarisieren Struktur und Ende – in Foren wird hitzig über Deutungen gestritten.

Netflix hat im Dezember ordentlich aufgedreht und die Zuschauer mit einem wahren Feuerwerk an neuen Serien und Filmen verwöhnt. Neben "The Great Flood" starteten Highlights wie die fünfte Staffel von Emily in Paris, das Mega-Finale von Stranger Things und das Krimi-Spektakel "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Sportfans dürfen sich zudem über den "Christmas Game Day – Live NFL Games" am 25. Dezember freuen.

Imago Kim Da Mi und Park Hae Soo bei der Pressekonferenz zu "The Great Flood" in Seoul

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Juni 2022 in Los Angeles

Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"

